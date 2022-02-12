Hollywood yıldızlarının birlikteliklerinin birçoğu ne yazık ki ayrılıkla bitiyor. Ancak ünlüler dünyasında peri masallarına taş çıkartan asırlardır devam eden birliktelikler de yaşanmıyor değil. Gelin o zaman Hollywood'un parmakla gösterilen çiftlerine bakalım. İşte yıllar geçse de aşklarını yitirmeyen en uzun birliktelikler...

Hugh Jackman ve Deborra-Lee Furness - 26 yıl