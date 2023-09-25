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        Haberler Dünyadan Hollywood'da senaristlerin 'tarihi grevini' bitirebilecek anlaşma sağlandı

        Hollywood'da senaristlerin 'tarihi grevini' bitirebilecek anlaşma sağlandı

        ABD'deki film ve dizi sektörünün kalbi Hollywood'da senaristlerin başlattığı, oyuncuların da katıldığı, yaklaşık 5 aydır süren grevi sonlandırmak için yapılan görüşmelerde ön anlaşma sağlandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.09.2023 - 09:19 Güncelleme: 25.09.2023 - 09:20
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        ABD'deki film ve dizi sektörünün kalbi Hollywood'da senaristlerin başlattığı, oyuncuların da katıldığı grevde sona yaklaşıldı.

        BBC Türkçe'nin aktardığına göre; senaristlerin temsilcileri, stüdyo patronlarıyla 5 gündür süren görüşmeler sonunda bir anlaşmaya varıldığını açıkladı.

        Amerika Yazarlar Birliği (WGA), anlaşmanın senaristler için anlamlı kazanımlar ve güvence sağlayan, istisnai bir anlaşma olduğunu duyurdu. Ancak grevin sona erebilmesi için anlaşmanın WGA üyelerince de kabul edilmesi gerekiyor.

        YAPIMLAR BÜYÜK ÖLÇÜDE DURDU

        Sektörün son 60 yıldır gördüğü en büyük ve uzun toplu eylem olan grev nedeniyle film ve televizyon yapımları büyük ölçüde durdu. On binlerce Hollywood oyuncusu da, yayın devlerinin daha adil bir kâr paylaşımı ve daha iyi çalışma koşulları için eylem yapan senaristlerin grevine katıldı.

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        Oyuncular Sendikası (SAG) da oyuncuların haklarının dijital kopyalar yoluyla gasp edilmesini engellemek istiyor. Ancak işlerin yeniden başlayabilmesi için WGA yönetimi ve üyelerinin, Sinema ve Televizyon Yapımcıları Birliği ile üç yıllık kontrat üzerinde anlaşması gerekiyor.

        "GREV GÖZCÜLÜĞÜNÜ BIRAKACAĞIZ"

        WGA, anlaşmanın bazı detaylarının hala netleşmediğini ve henüz grevi sonlandırma çağrısı yapmadıklarını ancak grev gözcülüğünü bırakacaklarını duyurdu. Senaristler ücretlerde ve çalışma koşullarının iyileştirilmesinin yanında, yapay zekanın sektördeki kullanımına dair de bazı düzenlemeler istiyor.

        BİRÇOK FARKLI SEKTÖR ETKİLENDİ

        2 Mayıs'ta başlayan grev, California eyaletinin ekonomisine de milyarlarca dolarlık darbe indirdi. Senaristlerin grevinden gıda ikram ve kostüm şirketleri, marangozlar ve kameramanlar gibi birçok farklı sektör de etkilendi.

        1980'de son grevin sektöre maliyeti bugünkü değerlerle 370 milyon dolara yaklaşmıştı.

        Fotoğraflar:

        Hollywood'dan tarihi grev!
        Hollywood'dan tarihi grev!
        Grev devam ediyor
        Grev devam ediyor
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        #Hollywood grev

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