Hollywood'da senaristlerin 'tarihi grevini' bitirebilecek anlaşma sağlandı

ABD'deki film ve dizi sektörünün kalbi Hollywood'da senaristlerin başlattığı, oyuncuların da katıldığı grevde sona yaklaşıldı.

BBC Türkçe'nin aktardığına göre; senaristlerin temsilcileri, stüdyo patronlarıyla 5 gündür süren görüşmeler sonunda bir anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Amerika Yazarlar Birliği (WGA), anlaşmanın senaristler için anlamlı kazanımlar ve güvence sağlayan, istisnai bir anlaşma olduğunu duyurdu. Ancak grevin sona erebilmesi için anlaşmanın WGA üyelerince de kabul edilmesi gerekiyor.

YAPIMLAR BÜYÜK ÖLÇÜDE DURDU

Sektörün son 60 yıldır gördüğü en büyük ve uzun toplu eylem olan grev nedeniyle film ve televizyon yapımları büyük ölçüde durdu. On binlerce Hollywood oyuncusu da, yayın devlerinin daha adil bir kâr paylaşımı ve daha iyi çalışma koşulları için eylem yapan senaristlerin grevine katıldı.

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Oyuncular Sendikası (SAG) da oyuncuların haklarının dijital kopyalar yoluyla gasp edilmesini engellemek istiyor. Ancak işlerin yeniden başlayabilmesi için WGA yönetimi ve üyelerinin, Sinema ve Televizyon Yapımcıları Birliği ile üç yıllık kontrat üzerinde anlaşması gerekiyor.