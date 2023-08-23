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        Haberler Dünyadan Hollywood oyuncuları ve senaristlerinin grevi devam ediyor - Magazin haberleri

        Hollywood oyuncuları ve senaristlerinin grevi devam ediyor

        ABD'de Beyaz Perde Aktörleri Derneği ile Amerikan Televizyon, Radyo Sanatçıları'nın iş garantisi ve maaş güvencesi gerekçesiyle başlattıkları, Amerikan Senaristler Birliği'nin de dâhil olduğu ortak grev, sonuca varmaması nedeniyle devam ediyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.08.2023 - 09:34 Güncelleme: 23.08.2023 - 09:34
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        ABD'de Beyaz Perde Aktörleri Derneği (SAG) ve Amerikan Televizyon ve Radyo Sanatçıları (AFTRA) üyelerinin, iş garantisi ve maaş güvencesi talebiyle görüştükleri televizyon yapımcısı şirketlerden sonuç alamamaları nedeniyle başlattıkları grev devam ediyor.

        New York kentinde HBO ve Amazon stüdyoları önünde oluşturulan grev hattına Amerika Yazarlar Birliği (WGA) üyeleri de katıldı.

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        #ABDde Beyaz Perde Aktörleri Derneği
        #Amerikan Televizyon, Radyo Sanatçıları
        #grev

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