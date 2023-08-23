Hollywood oyuncuları ve senaristlerinin grevi devam ediyor
ABD'de Beyaz Perde Aktörleri Derneği ile Amerikan Televizyon, Radyo Sanatçıları'nın iş garantisi ve maaş güvencesi gerekçesiyle başlattıkları, Amerikan Senaristler Birliği'nin de dâhil olduğu ortak grev, sonuca varmaması nedeniyle devam ediyor
Giriş: 23.08.2023 - 09:34 Güncelleme: 23.08.2023 - 09:34
ABD'de Beyaz Perde Aktörleri Derneği (SAG) ve Amerikan Televizyon ve Radyo Sanatçıları (AFTRA) üyelerinin, iş garantisi ve maaş güvencesi talebiyle görüştükleri televizyon yapımcısı şirketlerden sonuç alamamaları nedeniyle başlattıkları grev devam ediyor.
New York kentinde HBO ve Amazon stüdyoları önünde oluşturulan grev hattına Amerika Yazarlar Birliği (WGA) üyeleri de katıldı.