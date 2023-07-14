Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİR KAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazarlar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet

        63 yıl sonra ilk kez: Hollywood'dan tarihi grev!

        ABD'de Beyaz Perde Aktörleri Derneği (SAG) ve Amerikan Televizyon ve Radyo Sanatçıları (AFTRA), Hollywood oyucunları olarak televizyon yapımcısı şirketlerle yaptıkları görüşmelerden sonuç alamadıkları için grev kararı aldı. ABD'de birçok prodüksiyonu durdurmaya zorlayacak bu karar, 63 yıl sonra ilk kez gerçekleşiyor

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2023 - 07:50
        • 1

          ABD'de Beyaz Perde Aktörleri Derneği (SAG) ve Amerikan Televizyon ve Radyo Sanatçıları (AFTRA), iş garantisi ve maaş güvencesi talebiyle televizyon yapımcısı şirketlerle görüşmeden sonuç alamamaları nedeniyle grev kararı aldı.

           

           

        • 2

          SAG-AFTRA'nın internet sitesinde yayımlanan ortak mesajda, Sinema ve Televizyon Yapımcıları Birliği (AMPTP) ile sanatçıların maaş ve yapay zekaya karşı iş güvencesi konusunda yapılan görüşmelerin sonuçsuz kalması nedeniyle grev kararı verilmesi için adım atıldığı duyuruldu.

           

           

        • 3

          AMPTP ile "iyi niyetle" görüşüldüğü ancak karşı tarafın tekliflere yanıtının "yetersiz kaldığı" ve "adil bir anlaşmaya" varılamadığı aktarıldı. Grev kararının SAG-AFTRA'nın genel kurulundan çıkmasının ardından konuya ilişkin açıklamalar yapılacağı kaydedildi.

        • 4

          Söz konusu grevin, Hollywood'da dizi ve film gösterimlerinin gecikmesine ve yapımcı şirketler için maddi zarara yol açacağı düşünülüyor.

           

          ABD'de senaristler tarafından aynı nedenle başlatılan grevle birlikte SAG-AFTRA grevinin, 1960'tan bu yana ilk kez Hollywood'un sektör çapında "kapanmasına" sebep olabileceği belirtiliyor.

        • 5

          HOLLYWOOD'DA SENARİSTLERİN GREVİ

          Yıllık dizi ve film üretiminde hızlı artışın yaşandığı son yıllarda senaristler, daha zor şartlar altında çalıştıklarını ve bunun karşılığında daha az ücret aldıklarını söylüyor.

           

           

        • 6

          Amerikan Senaristler Birliği (WGA) tarafından 2 Mayıs'ta başlatılan grevin, film gösterimlerinde gecikmeye yol açabileceği belirtilmişti.

           

           

        • 7

          Senaristler, en son 2007'de greve gitmiş ve çalışanların 100 günlük iş bırakmaları yaklaşık 2 milyar dolar zarara yol açmıştı.

        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Kritik uyarı! Sıcaklıklar rekora koşuyor
        Kritik uyarı! Sıcaklıklar rekora koşuyor
        Maaş zamları kesinleşti
        Maaş zamları kesinleşti
        Savunma sanayiinde 'insansız' dönem
        Savunma sanayiinde 'insansız' dönem
        Poşete sarılı bebek cansız bedeni bulundu
        Poşete sarılı bebek cansız bedeni bulundu
        Galatasaray KAP'a bildirdi!
        Galatasaray KAP'a bildirdi!
        Yanlış tasarlanan pencere avukatın ölümüne yol açtı iddiası!
        Yanlış tasarlanan pencere avukatın ölümüne yol açtı iddiası!
        Yeniler oyunu nasıl değiştirecek?
        Yeniler oyunu nasıl değiştirecek?
        Figen Çoban davasında tüyleri diken diken eden sözler
        Figen Çoban davasında tüyleri diken diken eden sözler
        Dele Alli ağlayarak anlattı
        Dele Alli ağlayarak anlattı
        Kuduzda kritik süreye dikkat!
        Kuduzda kritik süreye dikkat!
        Ufuk Özkan'dan üzücü haber!
        Ufuk Özkan'dan üzücü haber!
        Ömer Çelik'ten Habertürk'e açıklamalar
        Ömer Çelik'ten Habertürk'e açıklamalar
        Sürpriz iddia!
        Sürpriz iddia!
        Orta sahaya sürpriz hamle!
        Orta sahaya sürpriz hamle!
        Biden: Rusya savaşı çoktan kaybetti
        Biden: Rusya savaşı çoktan kaybetti
        ASELSAN ile TUSAŞ sözleşme imzaladı
        ASELSAN ile TUSAŞ sözleşme imzaladı
        Yuva köyündeki zehirlenme vakaları için iddianame hazırlandı!
        Yuva köyündeki zehirlenme vakaları için iddianame hazırlandı!
        Net rezervler 1 ayda 16.3 milyar dolar arttı
        Net rezervler 1 ayda 16.3 milyar dolar arttı
        İsrail yargısından kritik 'Netanyahu' kararı
        İsrail yargısından kritik 'Netanyahu' kararı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli mesajlar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli mesajlar