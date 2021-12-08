Bir zamanlar şöhret olmak isteyen birçok genç kızın hayallerini süsleyen o gösterişli Playboy Malikanesi'nde neler olup, bittiği ilk kez bu kadar ayrıntılı şekilde gün yüzüne çıktı.

Yıllar önce o malikanenin sakinlerinden biri olan Amerikalı model Holly Madison (41), o evde yaşananları kendi deneyimleriyle gözler önüne serdi.