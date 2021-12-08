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Holly Madison: Müstehcen ve görgüsüz bir yaşamın içindeydim

Ünlü model Holly Madison, "Playboy Malikanesi"nde yaşananları anlattı. Hiçbir şeyin dışarıdan göründüğü kadar pırıltılı olmadığını ifade eden Madison, o dönem üzerinde baskı hissettiğini de dile getirdi

08.12.2021 - 14:56 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • Bir zamanlar şöhret olmak isteyen birçok genç kızın hayallerini süsleyen o gösterişli Playboy Malikanesi'nde neler olup, bittiği ilk kez bu kadar ayrıntılı şekilde gün yüzüne çıktı.

    Yıllar önce o malikanenin sakinlerinden biri olan Amerikalı model Holly Madison (41), o evde yaşananları kendi deneyimleriyle gözler önüne serdi.

  • Madison, "Secrets of Playboy" (Playboy'un Sırları) adlı belgesele konuk oldu. Holly Madison, belgeselde hem malikanenin hem de Playboy dergisinin sahibi Hugh Hefner'in kanatları altında geçirdiği yaşamı anlattı. 

  • BELGESELDE ANLATTI

    2022 yılının ocak ayında ekrana gelecek olan "Secrets of Playboy" (Playboy'un Sırları) adlı belgeselin konuklarından biri olan Holly Madison, 2001 ile 2008 arasında dergi için sayısız poz verdi. Bu süre içinde "Playboy Güzeli" olarak anılan Madison, o malikanenin sakinlerinden biri olduğu sırada yaşadıklarını açıkladı.

  • "BU BASKI ALTINDA KIRILDIĞIMI HİSSETTİM"

    Bir dönem Hugh Hefner'ı sevgilisi olan Madison, o malikanede yaşadığı dönemde üzerinde müthiş bir baskı hissettiğini dile getirdi. Holly Madison, "Bu baskı altında kırıldığımı hissettiğim ve herkes gibi görünmem gerektiğini düşündüğüm bir noktaya geldim." şeklinde konuştu.

  • "ÖFKEDEN DELİRDİ"

    Holly Madison, altı ay boyunca hepsi dolgun ve kıvrımlı vücutlara sahip, sarı saçlı, birbirine benzeyen kadınlarla birlikte yaşadıktan sonra kendine güvenini artırmak için bir değişiklik yaptırdığını anlattı.

    Sırf bu yüzden saçlarını kestirdiğini söyledi Madison, Hugh Hefner'ın onu yeni saç modeliyle gördüğü zaman öfkeden deliye döndüğünü dile getirdi.

    O onları anlatan Holly Madison, "Bağırıp, çağırmaya başladı ve bu saç modelinin beni yaşlı ve değersiz gösterdiğini söyledi." dedi.

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