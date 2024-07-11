Hollandalı Virgil van Dijk'tan İngiltere maçının hakemine sert tepki!

Avrupa Futbol Şampiyonası'nda İngiltere'ye 2-1 yenilerek elenen Hollanda'nın tecrübeli oyuncularından Virgil van Dijk, maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"ÇOK ACI VERİCİ"

Üzgün olduğunu dile getiren Van Dijk, "Burada olmak zorundayım ama ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Bu çok acı verici" dedi.