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        Hollanda güzeli Rikkie Valerie Kolle bir ilki gerçekleştirdi

        Hollanda'da düzenlenen güzellik yarışmasını 22 yaşındaki trans birey Rikkie Valerie Kolle kazanarak bir ilki gerçekleştirdi. Kolle, 2023 Hollanda Güzeli olarak Miss Universe yarışmasında ülkesini temsil edecek

        Habertürk
        Giriş: 10.07.2023 - 12:52
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          Hollanda'da düzenlenen Miss Hollanda güzellik yarışmasını 22 yaşındaki trans birey Rikkie Valerie Kolle kazandı. Böylelikle ilk kez bir trans birey, Miss Hollanda tacını taktı. 

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          Kolle, "Başardım. O kadar gururlu ve mutluyum ki bunu tarif bile edemiyorum" dedi.

           

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          Kolle, aralık ayında El Salvador'da düzenlenecek Miss Universe'de (Kainat Güzellik Yarışması) yarışacak ikinci trans birey olacak.

           

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          Zira 2018'de İspanyol Angela Ponce, Miss Universe'de yarışan ilk trans birey olmuştu. NBC'ye verdiği röportajda, "Bunu hiç hayal edemezdim" demişti.

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          Haberin görselleri Splash ve Rikkie Valerie Kolle'in Instagram hesabından servis edilmiştir.

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