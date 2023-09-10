Hollanda'da yolu kapatarak eylem yapan 2 bin çevreci gözaltına alındı

"30 kişiyle başladığımız bu eyleme şimdi binlerce insan katılıyor. Bizim hükümete yönelik talebimiz için ülke çapında da çok fazla destek var. Bugün son değil. Eğer gözaltına alınırsak yarın saat 12.00'de geri döneceğimizi söyledik. Tekrar gözaltına alırlarsa bir sonraki gün yine geri döneceğiz. Talebimiz karşılanana kadar her gün yol kapatma eylemine devam edeceğiz."