Hollanda Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, hükümetin aldığı kararlar doğrultusunda 1 Temmuz'dan itibaren spor müsabakalarının düzenlenebileceği belirtildi.

Eredivisie'de 2020-2021 sezonunun 12-13 Eylül'de başlatılmasının hedeflendiği kaydedilirken, statlara 1,5 metre arayla oturmaları şartıyla seyirci alınacağı ifade edildi.

Kovid-19 salgını nedeniyle liglerde 2019-2020 sezonunun sonlandırıldığı Hollanda'da şampiyon ilan edilmemiş, küme düşme ve yükselme uygulanmamıştı.