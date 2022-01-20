Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

Hollanda'da kısıtlama eylemi: Klasik müzik eşliğinde saç traşı

Hollanda'da Kovid-19 önlemleri eylemi: Tiyatrolar bir günlüğüne güzellik merkezine döndü

Hollanda'da hükümet, koronavirüs kısıtlamları kapsamında kuaför ve güzellik salonlarını açarken, tiyatro ve konser salonlarının açılmasına henüz izin vermedi. Bunu protesto eden vatandaşlar, bir günlüğüne tiyatro ve konser salonlarını güzellik salonuna dönüştürdü, müzelerde yoga dersi verildi.

20.01.2022 - 08:06 | Güncelleme: DÜNYA
HABERTURK.COM / Ajanslar

  • Hollanda'da tiyatro ve konser salonu çalışanları hükümetin kültür ve eğlence sektörüne yönelik Kovid-19 kısıtlamalarını protesto etti.

     

     

  • Ülke çapındaki 70 kadar tiyatro ve konser salonu, hükümet tarafından kapatılmalarına rağmen 1 günlüğüne berber ya da spor salonuna dönüştürülerek kapıları ziyaretçilere açıldı.

     

     

  • Amsterdam'daki Concertgebouw'da (Konser Salonu) klasik müzik dinletisi esnasında iki kişiye saç traşı yapılarak konser salonlarına yönelik yasaklar protesto edildi.

     

     

  • Concertgebouw direktörü Simon Reinink, protestolara ilişkin açıklamasında "Geçtiğimiz iki yıl boyunca konsere gitmenin güvenli olduğunu gördük. Konser salonlarının kapalı olmasına anlam veremedik ve anlamak için de bir neden yok." dedi.

     

     

  • Hollanda hükümeti, Kovid-19 salgınında artan vakalar ve Omicron varyantının yayılmasını engellemek için aralıkta getirdiği tam kapanma tedbirlerini 15 Ocak'tan itibaren kademeli olarak kaldırmıştı.

     

     

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.