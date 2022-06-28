Hollanda'da iyileşme umudu olmayan 12 yaşın altındaki çocuklara ötanazi uygulanması gündemde

Hollanda hükümeti, iyileşme umudu olmayan ve dayanılmaz acı çeken 1-12 yaş arası çocuklara ölüm hakkı (ötanazi) tanımaya hazırlanıyor.

Sağlık Bakanı Ernst Kuipers, koalisyon ortakları arasında uzun süreden beri tartışılan konu ile ilgili olarak bir yasa tasarısı hazırladı.

Hükümet, yeni yasama yılının başlamasının ardından sonbaharda tasarıyı Meclis'ten geçirmeyi planlıyor.

Bakan Kuipers'in hazırladığı yeni düzenleme, "Umutsuz hastalığı olan ve dayanılmaz acı çeken" 1-12 yaş arasındaki çocuklara ötanazi hakkı verilmesi konusunda 7 temel koşul içeriyor.

Tasarıya göre, ötanazi hakkı sadece "öngörülebilir bir gelecekte ölmesi beklenen" çocukları kapsayacak.

Çocuğun umutsuz ıstırabını ortadan kaldırmak için "makul bir olasılık" bulunmaması şartı aranacak.

Her iki ebeveynin de ötanazi konusunda aynı fikirde olması ve doktorunun en az bir bağımsız hekime danışması gerekecek.

Çocuk istemezse mümkün olmayacak

Ötanazi konusunda çocuğun iradesi de dikkate alınacak. Hukuki anlamda çocuğun yaşamın sona ermesine rıza göstermesi gerekli değil ancak doktor, anlama düzeyine uygun bir şekilde mutlaka çocuka iletişim kurmaya çalışacak.

Çocuğun sözlü veya sözlü olmayan tepkileri dikkate alınmak zorunda olacak. Doktoru, çocuğun ötanazi istemediği sinyalini alırsa, yaşamı sonlandırma konusunda ebeveyn onayı yeterli olmayacak.

Bakan Kuipers'in hazırladığı tasarı, tartışılması için koalisyon ortakları, hekim örgütleri ve Meclis'e gönderildi.

Hükümet, düzenlemenin Ekim ayında Meclis Genel Kurulu'nda ele alınmasını planlıyor.

Başbakan Mark Rutte başkanlığındaki bir önceki hükümet tarafından gündeme getirilen, 12 yaşından küçük çocuklara ötanazi hakkı önerisi, koalisyon ortakları arasında tartışmaya neden olmuştu.

Hekim örgütleri tarafından ısrarla çıkarılması istenen düzenlemeye, koalisyonun en küçük ortağı, muhafazakar sağ eğilimli Hristiyan Birliği Partisi (CU), Sağlık Bakanlığı'nın önerisine karşı çıktı.

Dönemin Sağlık Bakanı Hugo de Jonge, Hollandalı hekimlerin ezici bir çoğunlukla bu öneriyi desteklediğini içeren bir raporu açıklayarak, çaresiz durumlarda, çocuklara bu hakkın tanınması gerektiğini vurguladı.

Hristiyan Birliği Partisi, zamanı gelince gerekli durumlarda iyileşme umudu olmayan çocuklara ötanazi hakkı verilmesi konusuna yeniden bakacaklarını bildirmişti.

12 yaşından büyüklere ötanazi hakkı tanıyan ilk ülke

Hollanda, 2002 yılında 12 yaşından büyüklere ötanazi hakkı tanıyan dünyadaki ilk ülke oldu. Ancak 12 yaşından küçüklere ölüm hakkı ilk kez Belçika'da hayata geçirildi.

Belçika, 2014 yılında, iyileşme umudu olmayan ve büyük acı çeken 12 yaşından küçük çocuklara ötanazi hakkını yasal hale getirdi.

Hollanda'da geçen yıl, 12 yaşın üzerindeki 7 bin 666 kişi, ötanazi yoluyla yaşamını sonlandırdı. Hayatını sonlandıranların sayısı, bir önceki yıla göre yüzde 10 arttı.

Hollanda hükümeti, 100 yaşın üzerinde olan ve artık yaşamak istemeyen kişilere de, "onurlu bir ölüm" için ötanazi hakkı tanınmasını da tartışıyor.