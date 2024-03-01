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ABD Senatosu, Türkiye'nin İsveç'in NATO ittifakına katılmasını onaylamasının ardından Başkan Joe Biden yönetiminin onayladığı Türkiye'ye 23 milyar dolarlık F-16 savaş uçağı ve modernizasyon kiti satışını durdurma çabasını 'kesin bir sonuçla' reddetti.

Cumhuriyetçi Senatör Rand Paul tarafından sunulan 'onaylamama' önerisine 61'e karşı 10 destekçi çıktı.

ABD hükümeti, Türkiye’nin İsveç’in NATO üyeliğine onay vermesinin hemen ardından Türkiye’ye F-16 jetlerinin satılmasına onay vermişti.

Kongre’deki 15 günlük inceleme ve itiraz süreci 10 Şubat gecesi sonlanmış, bu süreçte yalnızca Kentucky Senatörü Cumhuriyetçi Rand Paul itirazda bulunurken, Senato Dış İlişkiler Komitesi’ne iletilen bu itiraz hakkında bir işlem yapılmamıştı.

Türkiye F-16 savaş uçakları için ilk talebini Ekim 2021’de dile getirmiş, onay 20 ayın ardından gelmişti.