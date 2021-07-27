AA

Hollanda kamu haber ajansı NOS'un haberine göre, bugün itibarıyla AB ülkelerinden hiçbiri "yüksek" riskli (turuncu) ve "çok yüksek" riskli (kırmızı) olarak gruplandırılmayacak.

Hollanda'ya dönecek yolcuların zorunlu karantinaya girmemeleri için aralarında İspanya, Portekiz, Güney Kıbrıs ve Andorra gibi "turuncu" kategorideki ülkelerin de bulunduğu 26 AB ülkesi, sadece "yeşil" ve "sarı" kodlu olarak gruplandırılacak.

Hükümet, 8 Ağustos'tan itibaren "sarı" kategorideki bir ülkeden Hollanda'ya gelenlerin kısa süre önce Kovid-19 hastalığını atlattığına dair belge, aşı olduklarına dair belge ya da negatif test sonucu ibraz etmeleri kuralını uygulamaya geçirecek.

Bir günden fazla süren yaz festivalleri 1 Eylül tarihine kadar yasaklanırken, günlük festivallere ilişkin karar 13 Ağustos'ta verilecek.

GÜNLÜK VAKA SAYISINDA DÜŞÜŞ SÜRÜYOR

Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık ve Çevre için Devlet Enstitüsünün (RIVM) açıkladığı rakamlara göre, son 7 günde Kovid-19 tanısı konulan kişi sayısı 37 bin 343 olarak kayıtlara geçti. Bu rakamın, bir önceki 7 güne göre yüzde 46 azaldığı belirtilen açıklamada, pozitif vaka oranının yüzde 15 düştüğü kaydedildi.

Hollanda'da günlük vaka sayıları temmuz ayının ikinci haftasında günlük ortalama 10 binin üzerinde seyretmişti.

Salgında günlük vaka sayısının yüksek seyretmesi sebebiyle Almanya, Hollanda'dan gelen ve 24 saatten fazla ülkede kalacak yolcuların aşı olmamaları durumunda 10 günlük zorunlu karantinaya girmeleri kuralını uygulamaya başlamıştı.