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Hollanda Başbakanı Rutte'den Türkiye'ye 'tahıl anlaşması' övgüsü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Hollanda Başbakanı Mark Rutte, "Türkiye'nin tahıl anlaşmasını uzatmak için gösterdiği çabalar takdire şayan" ifadesini kullandı

Giriş: 24.12.2022 - 03:20 | Güncelleme: ABONE OL
Hollanda Başbakanı Rutte'den Türkiye'ye 'tahıl anlaşması' övgüsü
AA

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Türkiye'nin tahıl anlaşmasını uzatmak için gösterdiği çabaların takdire şayan olduğunu söyledi.

Rutte, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Başbakan Rutte, paylaşımında şunları kaydetti:

"Erdoğan ile konuştum. Savaş zamanlarında yoğun temas olması güzel. Türkiye'nin tahıl anlaşmasını uzatmak için gösterdiği çabalar takdire şayan, küresel gıda güvenliği için çok önemli. Ayrıca NATO içindeki işbirliği ve bölgedeki gelişmeler hakkında da konuştuk."

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