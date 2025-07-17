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        Haberler Bilgi Magazin Hokkabaz filmi konusu nedir? Hokkabaz filmi oyuncuları kimler, ne zaman, nerede çekildi?

        Hokkabaz filmi konusu ve oyuncuları: Hokkabaz ne zaman çekildi?

        Hokkabaz filmi, 17 Temmuz Perşembe günü televizyon ekranlarında sinemaseverlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Cem Yılmaz'ın senaryosunu kaleme aldığı ve Ali Taner Baltacı ile ortak yönetmenliğini üstlendiği film, 2006 yılında vizyona girdi. Peki, "Hokkabaz filmi konusu nedir? Hokkabaz filmi oyuncuları kimler?" İşte Hokkabaz filmi konusu ve oyuncuları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.07.2025 - 19:24 Güncelleme: 17.07.2025 - 19:24
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        • 1

          Hokkabaz filmi, bu akşam televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Film, bir hokkabaz (İskender) ve yardımcısının (Maradona) turne esnasında yaşadıkları maceraları konu almaktadır. Filmi kaçıran ve yeniden izlemek isteyenler için, "Hokkabaz filmi konusu nedir? Hokkabaz filmi oyuncuları kimler, ne zaman, nerede çekildi?" sorularının yanıtını haberimizde derledik. İşte detaylar...

        • 2

          HOKKABAZ FİLMİ KONUSU NEDİR?

          Çocukluğundan beri sihirli şeylere ilgi duymuş olan İskender, ısrarla kendisinin bir sihirbaz olduğunu iddia etse de, yakın arkadaşı Maradona haricinde hiç kimse bunu kabul etmez ve küçümseyerek onun bir hokkabaz olduğunu söylerler. İskender'in, Kıbrıs gazisi emekli bir subay olan babası Sait de, oğlunu hiçbir zaman takdir etmemiştir, çünkü o da oğlunun yaptığı işten gurur duymamaktadır.

          Mecburi nedenlerden ötürü, İstanbul’dan kaçarcasına turneye çıkmak zorunda kalan ikili, yanlarına Sait’i de almak zorunda kalırlar. Baba ve oğul, bu turne sayesinde biraz olsun yakınlaşsa da, yaşanacak birbirinden ilginç olaylar, her şeyin farklı bir seyirde gitmesine neden olacaktır.

        • 3

          HOKKABAZ FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

          Cem Yılmaz (İskender Tünaydın)

          Mazhar Alanson (Sait Tünaydın)

          Özlem Tekin (Fatma Nur Gaye Türksönmez)

          Tuna Orhan (Maradona - Orhan Direk)

          Tuncer Salman (Aslan Türksönmez)

          Kemal İnci (Cemal Ağa)

          Gürgen Öz (Erkut)

          Caner Alkaya (Samidin)

          Ayçe Abana (Nuran Denizgünü)

          Bahtiyar Engin (Gazanfer Denizgünü)

          Ozan Uygun (İskender 8 yaş)

          Onuryay Evrentan (Sibel)

          Suat Önen (Doktor)

          Selim Erdoğan (Sabahattin)

          Gamze Demirbilek (Aynur)

          Sennur Kaya (Emine)

          Ali Sarıbaş (Mandacı Ali)

          Orhan Eşkin

          Müfit Aytekin

          Ezgi Mola (Hemşire)

          Metin Keçeci (Çoban)

          Can Yılmaz (Göz doktoru)

          Suat Önen (Doktor)

          Seyhan Kaya (Polis)

          Fevzi Müftüoğlu (Bakkal çırağı)

          Yağmur Akpınar (Yağmur Denizgünü)

          Bengisu Özkaya (Ece Denizgünü)

          Şinasi Yurtsever (Jandarma)

          Tevfik Yapıcı (Ellez Usta)

          Funda Cansever

          Levent İntepe (Jandarma)

          Bahri Beyat

          İpek Bilgin

          HOKKABAZ FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

          Hokkabaz filmi İstanbul'da, Şişli, Sirkeci ve Salacak gibi semtlerde çekilmiştir. Ayrıca Çanakkale'de geçen sahneler için çekimler, Gelibolu, Eceabat, Alçıtepe, Seddülbahir, Kilitbahir, Küçükanafartalar, Şehitler Abidesi bölgelerde yapılmıştır

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