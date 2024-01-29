Hocası oyundan çık dedi, oyuncu çıkmadı
Ankara Süper Amatör Ligi'nde dün oynanan Beytepe Metespor ile Yenikentgücü arasındaki maçta Yenikentgücü forması giyen Uğur Akan, hocasının oyuncu değişikliği talimatına rağmen sahayı terk etmedi.
Ankara Süper Amatör Ligi’nde Beytepe Metespor ile Yenikentgücü arasında dün Yenimahalle Hasan Doğan Stadyumu'nda oynanan maçta ilginç anlar yaşandı.
Maçın 35. dakikasında Yenikentgücü Teknik Direktörü Mehmet Hacı Mustafaoğlu, Uğur Akan’ı oyundan almak istedi. Oyuncu değişikliği işareti yapılırken Uğur Akan, tabelada kendi numarasını görerek oyundan çıkmayı reddetti.
Yenikentgücü çalıştırıcısı Mustafaoğlu, duruma sinirlenerek sahaya girip oyuncusunu çıkarmak istedi. Araya teknik ekip girerken teknik direktör Mustafaoğlu sarı kart gördü.
İlk yarının sonunda ise Mustafaoğlu, Akan'ı oyundan aldı. Karşılaşma Beytepe Metespor'un 8-1’lik üstünlüğü ile sonuçlandı.