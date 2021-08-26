Fenerbahçe, Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Finlandiya ekibi Helsinki ile deplasmanda karşılaşıyor. Kanarya'ya Finlandiya deplasmanında galibiyetin yanı sıra beraberlik de turu getirecek. Helsinki'nin bir gol farkla kazanması halinde maç uzayacak.
HJK HELSİNKİ - FENERBAHÇE
STAT: Bolt Arena
HAKEM: Ivan Kruzliak
SAAT: 19.00
YAYIN: TV8
HJK HELSINKI: Tannander, Saksela, Moren, O'Shaughnessy, Murillo, Hostikka, Sparv, Jair, Riku Riski, Roope Riski, Valencic
YEDEKLER: Keto, Niemela, Dahlström, Tenho, Terho, Vaananen, Browne, Peltola
TEKNİK DİREKTÖR: Toni Koskela
FENERBAHÇE: Altay, Tisserand, Gustavo, Szalai, Nazım, Sosa, Zajc, Ferdi, Mesut, Osayi-Samuel, Valencia
YEDEKLER: Berke, Ertuğrul, Serdar Aziz, Mert Hakan, Muhammed, Arda, Fatih
TEKNİK DİREKTÖR: Vitor Pereira
Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Finlandiya'nın HJK Helsinki takımıyla deplasmanda karşılaşıyor.
TUR HESAPLARI
Kadıköy'de 20 yaşındaki yıldızı Muhammed Gümüşkaya'nın golüyle 1-0 kazanan Kanarya'ya Finlandiya deplasmanında galibiyetin yanı sıra beraberlik de turu getirecek. Helsinki'nin bir gol farkla kazanması halinde maç uzayacak. Fenerbahçe 2 ve daha fazla farkla yenilirse elenecek ve yoluna UEFA Konferans Ligi gruplarından devam edecek.
- Sahasında oynadığı son altı Avrupa kupası maçında yenilgi almayan Helsinki (4G 2B), bu karşılaşmaların tamamında 2+ gol sevinci yaşadı (toplam 15 gol).
- Bu eşleşmenin ilk maçında Helsinki'yi 1-0 mağlup eden Fenerbahçe, Aralık 2016'dan bu yana üst üste iki Avrupa kupası maçı kazanamıyor.
- Helsinki'nin sahasında oynadığı son 10 Avrupa kupası maçının sekizinde karşılıklı goller atıldı ve bu karşılaşmalar toplam 35 gole sahne oldu (Helsinki 21-14 Rakipler).
- Fenerbahçe, Avrupa kupalarında ilk maçı sahasında kazandığı son dört çift ayaklı eleme turunun üçünde turnuvaya veda etti (2016/17'de Grasshoppers hariç).
- Muhammed Gümüşkaya, Miroslav Stoch'tan (Ağustos 2016 vs Grasshoppers) bu yana Avrupa kupalarında çift ayaklı eleme turlarındaki iki maçta da gol atan ilk Fenerhaçe oyuncusu olmak istiyor.
232. AVRUPA MAÇI
Avrupa kupalarında 45. sezonunu geçiren sarı-lacivertli takım, oynadığı 231 karşılaşmada 85 galibiyet, 48 beraberlik ve 98 mağlubiyet yaşadı. Bu maçlarda fileleri 285 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 338 gol gördü.
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