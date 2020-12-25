Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) Başkanı İlker Aycı, hizmetler sektörünün 2019 yılını yaklaşık 64 milyar dolar ihracatla kapattığını belirterek, sektörün orta vadede 90 milyar dolarlık ihracat öngörmesine rağmen, bu rakamı 150 milyar dolara çıkarmak için çalıştıklarını söyledi.
Hizmet İhracatçıları Birliği, sektörün "2019 yılı İhracat Şampiyonlarını" açıkladı. Birliğin bünyesindeki alt sektörlerden oluşan 18 kategoride ilk üçe giren 54 firma ödüllerini aldı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Aycı, gösterdikleri performansla 2019 yılına damga vuran başarılı ihracatçılara ödül vermekten mutluluk duyduklarını belirterek, "Pandemi nedeniyle her ne kadar fiziki anlamda bir araya gelemesek de ülkemizin geleceği için yüreklerimiz birlikte çarpıyor. En kısa zamanda tekrar bir araya gelerek ihracatçılarımızın bu başarısı ve gururunu el ele paylaşmayı ümit ediyorum." ifadelerini kullandı.
18 MİLYON KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLIYORUZ
Hizmet İhracatçıları Birliği’nin 2018 yılında kurulmasına rağmen bugün itibarıyla bin 800’ün üzerinde üyeye ulaştığını ve hizmet ihracatı alanında verdiği desteklerle önemli bir yol kat ettiğini ifade eden Aycı, şunları kaydetti:
"Hizmet ihracatı, ekonomiye benzersiz açılımlar sağlayacak, tüm coğrafyalara uzanabilecek ve büyük kazanımlar elde edilebilecek stratejik bir alan olarak öne çıkıyor. Dünya genelinde 1 milyar 850 milyon kişiye istihdam sağlayan, küresel katma değerin yüzde 65’ini oluşturan hizmetler sektörü, küresel ekonomi için hayati öneme sahiptir. Ülkemizde ise 18 milyon kişiye istihdam imkanı yaratırken, milli gelire 426 milyar dolar katkı sağlamaktadır.
Hizmet sektörleri, henüz kendilerine özgü bir strateji ve yol haritası çizilmeden dahi, ülkemiz ekonomik ivmelenmesinin içinde 2019 yılında yaklaşık 64 milyar dolar ihracat rakamına ulaştı. Orta vadede 90 milyar dolar hizmet ihracatını öngörmekle birlikte bunun daha da üzerine çıkmak da mümkün. Dünyanın ve ülkemizin içinde bulunduğu bu olumsuz ortamın sona ermesi ve yaptığımız çalışmaların katkısıyla orta vadede 150 milyar dolarlık hizmet ihracatına ulaşabileceğimize inanıyorum."
SEKTÖRÜN İHRACAT FAZLASI 36 MİLYAR DOLARA YAKLAŞTI
Aycı, küresel krizden çıkışın başladığı 2010 yılından bugüne, dünya ekonomisinin yüzde 25, Türkiye ekonomisinin ise yüzde 61 büyüdüğünü belirterek, "Bu büyümenin dünyada yüzde 60’ını, ülkemizde ise yüzde 55’ini hizmetler sektörü sağlamıştır. Hizmet sektörü, geniş coğrafyaya erişim kabiliyeti ve niteliği ile geçici değil, sürdürülebilir büyümeyi sağladığı gibi, yüzde 87 gibi yerlilik oranı ile ihracatta hem düşük ithal girdisi hem de döviz kazandırıcı faaliyet olması niteliğiyle, cari açık üzerinde kapatıcı etkiye sahiptir. Sektörümüz 2019 yılında yaklaşık 64 milyar dolara yaklaşan ihracatıyla toplam mal ve hizmet ihracatının yaklaşık 1/4’ünü gerçekleştirirken, 36 milyar dolara yakın ihracat fazlası vermeyi başardı." değerlendirmesini yaptı.
18 KATEGORİDE İLK ÜÇE GİREN 54 FİRMA ÖDÜL ALDI
Açıklamaya göre, 2019 yılında gösterdikleri başarı performans ile sektörün yaklaşık 64 milyar dolarlık ihracata ulaşılmasına katkı sağlayan firmalar bu başarılarından dolayı ödüllendirildi.
18 kategoride ilk üçe giren 54 firmanın kategorileri ve isimleri şöyle:
Bakım ve Onarım Hizmetleri: Türk Hava Yolları Teknik AŞ, MRO Teknik Servis Sanayi Ve Ticaret AŞ, TDT Havacılık Bakım ve Ticaret Anonim Şirketi
Danışmanlık, Müşavirlik ve Destek Hizmetleri: Destek Patent Anonim Şirketi, Ercan Yiğit Özgün, Boss Yönetişim Hizmetleri AŞ
Eğitim hizmetleri: Piri Reis Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul Aydın Üniversitesi
Filmcilik, Eğlence ve Diğer Kültür Hizmetleri: Ay Sanat Prodüksiyon Ve Yapım AŞ, Turkuvaz Aktif Televizyon Prodüksiyon AŞ, Med Yapım Televizyon ve Filmcilik AŞ
Finans, Sigorta ve Diğer Mali Hizmetler: Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi, Türkiye Halk Bankası AŞ, Oti Holding AŞ
Gastronomi Hizmetleri: Simit Sarayı Yatırım ve Ticaret AŞ, BTA Havalimanları Yiyecek ve İçecek Hizmetleri AŞ, Büyük Şefler Gıda AŞ
İnşaat, Taahhüt ve Müteahhitlik Hizmetleri: Limak İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ, Yapı Merkezi İnşaat ve Sanayi AŞ, Yenigün İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ
Liman İşletmeciliği Hizmetleri: TAV Havalimanları Holding AŞ, Asyaport Liman AŞ, Kumport Liman Hizmetlerı Ve Lojistik Sanayi AŞ
Mimari, Mühendislik, Bilimsel ve Diğer Teknik Hizmetler: Ford Otomotıv San. AŞ, Denzay Mühendislik Enerji İnşaat, Anka Mikroelektronik Sistemler Sanayi Ve Ticaret
Sağlık Hizmetleri: Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret AŞ, Mlp Sağlık Hizmetleri AŞ, Koç Healthcare
Seyahat Acenteliği Hizmetleri: Mp Turkey Turizm AŞ, Anexservıces Turizm AŞ, Odeon Turizm İşletmeciliği A.ş.
DİĞER KATEGORİLER VE ÖDÜL ALAN ŞİRKETLER
Teknik Müşavirlik ve Kontrolörlük Hizmetleri: N.K.Y. Mimarlık Mühendislik İnşaat ve Ticaret, Yüksel Proje Uluslararası AŞ, Proyapı Mühendislik Müşavirlik AŞ
Telekomünikasyon hizmetleri: Mayen Telekomünikasyon Hizmetleri AŞ, Türksat Uydu Haberleşme, Millenicom Telekomünikasyon Hizmetleri AŞ
Turizm ve Konaklama Hizmetleri: Fine Otel Turizm AŞ, Voyag Turizm Otelcilik İşletmesi AŞ, Ceylan İşletme İnşaat Turizm Yatırım AŞ
Yazılım ve Bilişim Hizmetleri: Ekin Teknoloji Sanayi Ve Ticaret AŞ, Etiya Bilgi Teknolojileri Yazılım AŞ, Netrd Bilgi Teknolojileri Telekomünikasyon AŞ
Yer Hizmetleri: Çelebi Havacılık Holding AŞ, Havaalanları Yer Hizmetleri AŞ, TGS Yer Hizmetleri AŞ
Yolcu Taşımacılığı Hizmetleri: Türk Hava Yolları AO, Pegasus Hava Taşımacılığı AŞ, Onur Air Taşımacılık AŞ
Yük Taşımacılığı ve Lojistik Hizmetleri: Netlog Lojistik Hizmetleri AŞ, Ekol Lojistik Anonim Şirketi, Arkas Konteyner Taşımacılık AŞ
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