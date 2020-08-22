Hızlı ve Öfkeli: Tokyo Yarışı filmine dair detaylar aksiyon sevenler tarafından merak ediliyor. Hızlı ve Öfkeli: Tokyo Yarışı filmi, 8 filmlik Hızlı ve Öfkeli serisinin 3. filmi. ABD yapımı film vizyona girdiği 2006 yılında 158 milyon liralık hasılat yaptı. İşte Hızlı ve Öfkeli: Tokyo Yarışı filmine dair detaylar...

HIZLI VE ÖFKELİ: TOKYO YARIŞI KONUSU NEDİR?

Sean Boswell, kendini ailesine ve çevresine karşı yabancılaşmış hisseden mutsuz bir gençtir. Yasa dışı olan sokak yarışlarına merakı, bu mutsuzluğunu yenebildiği tek yoldur. Ama bu merak, onu yerel yetkililerle de karşı karşıya getirir. Katıldığı yarışlar hep kazalarla sonuçlanınca oğlunun hapse girmesinden korkan annesi, onu Tokyo’da yaşayan asker babasının yanına gönderir. Tamamen farklı bir kültürde, yabancılık duygusu iyice pekişen Sean’ın Tokyo’daki sıkıcı hayatı, Twinkie ile tanışınca değişmeye başlar. Twinkie sayesinde kendini birden Tokyo’nun drift yarışları dünyasında bulur. Daha önce alışık olduğu sokak yarışlarından çok daha yüksek tempolu olan bu yarışlarla Sean, artık hiç bilmediği dünyaların içine girmek üzeredir.

HIZLI VE ÖFKELİ: TOKYO YARIŞI OYUNCULARI KİMLER?

Yönetmen koltuğunda Justin Lin'in oturduğu Hızlı ve Öfkeli: Tokyo Yarışı filminin oyuncu kadrosunda Lucas Black, Nathalie Kelley, Sung Kang, Shad Moss, Brian Tee yer alıyor.