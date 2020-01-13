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Ankara'da 9 kişinin yaşamını yitirdiği hızlı tren kazasına ilişkin dava başladı. Duruşmada savunma yapan sanık makasçı Osman Yıldırım, sinyalizasyon sistemi olsa kazanın önlenebileceğini söyledi.
Ankara'da 13 Aralık 2018'de meydana gelen 9 kişinin ölümüyle sonuçlanan hızlı tren kazasıyla ilgili 3'ü tutuklu 10 sanığın yargılanmasına başlandı. Ankara 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı. Duruşma, kimlik tespiti ve iddianamenin okunmasının ardından sanık savunmalarıyla başladı.
'BANA EĞİTİM VERİLMEDİ'
Duruşmada ilk savunmayı tren teşkil memuru (makasçı) Osman Yıldırım savunma yaptı. Yıldırım savunmasında şunları kaydetti: Geçici görevle Samsun'dan Ankara'ya geldim. Bana eğitim verilmedi. Hatalar zincirinin son halkası olup kazaya neden olduğum için özür dilerim. O gün ikinci gece nöbetim idi. TCDD fazla mesai vermemek için gece işçi çalıştırmıyordu. Tektim. Ben panodan makas değiştirmesini bilmiyordum. O gece makaslar donmuştu, değiştirirken hata yaptım."
Sanık makasçı Osman Yıldırım, "Sinyalizasyon sistemi var mıydı?" sorusuna karşılık ise, "Yoktu, olsa önlenirdi bu kaza" yanıtını verdi.
SANIK YAVUZ: MAĞDURUM
Tutuklu sanık hareket memuru Sinan Yavuz ise mağdur olduğunu söyledi. Yavuz şöyle devam etti: "Yıldırım'dan teminat bekledim. Bir müddet sonra Osman Yıldırım beni aradı, 'M-90 markasında kilitleme sesi gelmedi, tren itinalı gelsin' dedi. Ben de makinisti aradım söyledim. Osman 'makasın arasında buz parçası var, onu temizledim, sorun kalmadı' dedi. Prosedür neyse onu yaptım, bir ihmalim yok. Tahliyemi istiyorum, mağdurum."
'VİCDANEN RAHATIM'
Bir diğer tutuklu sanık olan trafik kontrolörü Emin Ercan Erbey ise ifadesinde şunları söyledi: "6:30 trenini göndermek için rutin işlemleri yaptık. Oturduğum yerden makası görmem mümkün değil. Teminat ile hareket ederiz. Makas yapıldı deniyorsa yapılmıştır. 11 ay boyunca ne yaptım ise aynı işe yaptım. Vicdanen kendimi beraat ettirdim. Ama mahkeme en ufak kusurumu görürse verilecek cezaya razıyım."
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