PROTEİN KAYNAKLARI: LOR PEYNİRİ, YOĞURT VE ETLER

Lor peyniri, düşük yağ ve yüksek protein içeriğiyle hem tok tutar hem de kalsiyum açısından destek olur. Yoğurt ise içerdiği konjuge linoleik asit (CLA) sayesinde karın yağlarını azaltmaya yardımcıdır. Az yağlı kırmızı et, tavuk, hindi ve balık ise güçlü protein kaynakları olarak ghrelin ve GLP-1 gibi iştah hormonlarını düzenleyerek uzun süre tok hissettirir.