04 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Hızır Peygambere adanmış olan Hızır Orucu, alevi vatandaşlar tarafından her yıl tutulmaktadır. Toplamda 3 gün süren ibadet,
bugün oldukça geniş bir coğrafyada bilinirliğini sürdürmektedir. Peki Hızır Orucu nedir? Hızır ayı ne zaman gelir?
HIZIR ORUCU NEDİR?
Nuh Peygamber’in gemisi fırtınaya tutulunca, halk feryat edip yetiş ya Hızır, bizi kurtar diyerek dua etmiştir. Allah tarafından bu dualar kabul olunur ve fırtına diner. O vakitten sonra halk, yüce Allah’a şükür orucu olarak 3 gün oruç adamıştır. Bu oruç o günden, bu güne kadar önemini kaybetmeden devam etmiştir. Orucun inancı ise, o gün olduğu gibi Yüce Allah'ın insanların dar günlerinde yardımcısı ve gözcüsü olmasına devam etmesi için şükretmektir.
HIZIR ORUCU NE ZAMAN TUTULUR?
Rumi takvime göre 31 Ocak ile 02 Şubat arasına denk gelen Hızır Orucu, miladi takvime çevrildiğinde 13-15 Şubat günlerine gelmektedir. Bu nedenle Hızır Orucu, bu sene 13-15 Şubat tarihleri aralığında 3 gün tutulacaktır.
HIZIR ALEYHİSSELAM'IN ALEVİLİKTEKİ YERİ
Hızır Aleyhisselam, Hz. Musa zamanında yaşamıştır. Ab-ı hayat (ölmezlik suyunu) içerek ölümsüzlüğe erişmiş. Kendisine Allah tarafından batın ilmi (ledün ilmi) verilerek Hz. Musa’yı eğitmekle görevlendirilmiş, tasavvuf ehli tarafından gerçek bilgiye sahip olmuş yetkin insanın (insan-ı kâmil) simgesi sayılmıştır. Halk arasında dar zamanlarda imdadına yetiştiğine inanılan bir peygamber veya erendir.
Aleviler her evine gelen misafiri Hızır diye karşılar. Kendisine mihman eder ve bütün cömertliğini gösterirler.
"Misafirperverliğini gösterir ve mihmanını uğurlar çünkü mihman Hızır’dır, Hakk’tır, mihman gelene eve bereket gelir."(Bakara suresi ayet 3).
“(O takva sahipleri ki) onlar gaybe inanırlar. Kendilerine rızk olarak verdiğimizde de Allah yolunda harcarlar.”
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