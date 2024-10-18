Hizbullah ve Husilerden Sinvar için taziye - Dünya haberleri | Dış Haberler

Hizbullah ve Husilerden Sinvar için taziye - Dünya haberleri | Dış Haberler

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Hizbullah tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Mescid-i Aksa Tufanı'nın lideri, Hamas Siyasi Büro Başkanı mücahit kardeşimiz Yahya Sinvar'ın şehadeti dolayısıyla en derin başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz." ifadelerine yer verildi.

Sinvar'ın ailesine sabır ve başsağlığı dileklerinde bulunan Hizbullah, Sinvar'ın İsmail Heniyye'nin "emanetini ve liderlik meşalesini taşıdığını" ve "Amerikan projesine ve Siyonist işgale karşı durduğunu" vurguladı.

Yemen'deki Husilerin Yüksek Siyasi Konseyinden Sinvar'ın hayatını kaybetmesine ilişkin yapılan açıklamada ise "Onun temiz kanı Filistin'deki mücahitlerin azim ve kararlılığını artırarak Siyonistleri ateşiyle yakacaktır." denildi.

"Cihat ve fedakarlık dolu bir hayatın ardından, büyük mücahit ve lider Yahya Sinvar'ın şehadet haberini büyük bir gurur ve şerefle aldık." övgüsünde bulunan Husiler, Sinvar'ın "Filistin direnişinin ön saflarında yer aldığını" hatırlattı. REKLAM İsrail ordusu, dün Yahya Sinvar'ın Gazze'nin güneyindeki saldırıda hayatını kaybettiğini duyururken, Hamas'ın Siyasi Büro Üyesi Halil el-Hayye de bugün Sinvar'ın öldüğünü doğruladı. Yahya Sinvar, İran'ın başkenti Tahran'da 31 Temmuz'da suikasta uğrayan İsmail Heniyye'nin yerine 6 Ağustos'ta Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı olarak seçilmişti.

YAHYA SİNVAR KİMDİR? Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı Sinvar, 29 Ekim 1962'de Gazze Şeridi’nin güneyinde yer alan Han Yunus Mülteci Kampı'nda dünyaya geldi. Hamas'ın önceki lideri Heniyye gibi aslen 1948'de İsrail'in işgal ettiği topraklarda kalan Askalan (Aşkelon) kökenli olan Sinvar, Gazze İslam Üniversitesi Arap Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun oldu. İsrail tarafından, ilk defa 1982 yılında tutuklanan ve 4 ay hapis yatan Sinvar, 1985 yılında "gizli bir örgüt kurmak" suçlamasıyla ikinci defa tutuklandı. Sinvar, 1988'de İsrail tarafından tutuklandığında ise 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edildi.

Hamas'ın 11 Ekim 2011'de İsrail ile yaptığı esir takası anlaşması çerçevesinde 23 yıl sonra İsrail hapishanelerinden serbest kalan Sinvar, Hamas'ın siyasi bürosuna üye oldu. REKLAM Arap basınında Mayıs 2021'de çıkan haberlere göre, Sinvar, İsrail'in hava saldırısından kurtulmuştu. Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının ilk kurucularından sayılan Sinvar, aynı zamanda Hamas'ın güvenlik ve davet teşkilatı olarak isimlendirilen Mecd Gücü'nün de kurucusuydu. Hamas'ın güvenlik sorumluluklarını üstlenen Sinvar, basında çokça yer almayan isimlerinden biri olarak biliniyordu.

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Kerim Han, mayıs ayında yayımladığı bir videoyla UCM'nin 1 nolu Ön İnceleme Dairesi'nden Sinvar için tutuklama kararı çıkarılmasını talep etmişti. İsrail, Hamas'ın yeni lideri Sinvar'ı 7 Ekim 2023'teki Aksa Tufanı'nın "bir numaralı sorumlusu" olarak gösteriyordu. Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.