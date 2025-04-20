Hız sınırını aşan bisikletli ceza yedi

Berlin-Wannsee’de bir bisikletli, 30 kilometre hız sınırının uygulandığı caddede 49 kilometre hızla giderken radara yakalandı. Olay, Potsdam yönündeki Königstrasse üzerinde gerçekleşti.

Berlin polisi, ilginç durumu sosyal medya platformu Threads üzerinden kamuoyuyla paylaştı. Genellikle motorlu taşıtlar için kurulan hız radarlarının, kuralları ihlal eden bisikletlileri de tespit edebildiği belirtildi.

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Bisiklet sürücüsüne 70 euro para cezası kesildi.

Ancak bisikletlerde plaka bulunmaması nedeniyle, sürücünün kimliğinin tespiti şu an için mümkün değil. Polis, hız yapan bisikletlinin gönüllü olarak ortaya çıkmasını umut ediyor.