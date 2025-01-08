Hız, makas, kaza

Sosyal medyada paylaşılan bir kaza görüntüsü, trafik kurallarının boşuna olmadığını ve aşırı hızın ölümcül sonuçlar doğurabileceğini gözler önüne serdi. Yaşamını yitiren kimsenin olmamasının şans eseri olarak görüldüğü kaza, araç içinden görüntülendi. Kameranın olduğu araç sinyal vermeden aşırı hızla şeritleri değiştirirken sol şeride geçen başka bir kamyona çarptı.

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