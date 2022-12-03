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HIV aşısında deneme başarılı! Çığır açan HIV aşısı faz 1 denemesi başarıyla sonuçlandı!

Çığır açan HIV aşısı faz 1 denemesi başarıyla sonuçlandı!

1 Aralık 2022 Dünya AIDS Günü’nde Science dergisi, HIV aşısı için Faz 1 klinik bir denemesini son derece umut verici sonuçlarla yayımladı.

Giriş: 03.12.2022 - 10:43 | Güncelleme: ABONE OL

  • ANTİKORLAR ÜRETİLDİ

    Deneysel aşı çalışmaları, gönüllü bir grup arasında gerçekleştirildi. Grup arasında uygulanan deneyde geniş ölçüde nötralize edici antikorlar üretildi. Çalışma sonucuna göre aşı sekiz hafta arayla iki doz uygulandı.

    Business Insider’ın haberine göre aşı, HIV üzerinde bulunan bir proteinin tasarlanmış versiyonu yapıldı. Önleyici HIV aşısı, çeşitli HIV türlerini tanıyabilen ve hastayı virüse karşı koruyabilen geniş ölçüde nötralize edici antikorların (bnAb’ler) üretimi sağlanması amaçlandı.

  • Ancak şimdiye kadar aşılama yoluyla antikor oluşturmak imkansızdı. Bu nedenle araştırmacılar, aşıdaki anahtar noktayı, vücut içerisinde antikorları üretmeye hazırlayacak şekilde tasarladılar.

    Bilim insanları 40 yılı aşkın bir süredir HIV için bir aşı geliştirmeye çalışıyor. Ancak, HIV’nin mutasyona uğrama eğilimi yüzünden çabalar başarılı sonuçlanmıyordu.

  • KEŞFEDİLEN BU TEKNİK İLE VÜCUD ÇEŞİTLİ HIV TÜRLERİNİ TANIYABİLİR VE EĞİTİLEBİLİR

    Uluslararası AIDS Aşısı Girişimi tarafından Faz 1 klinik çalışmalarına 2018 yılında başlandığı duyuruldu. Genel olarak, 18 ila 50 yaş arasında 48 katılımcı aşı adayı oldu. Bunlardan 35 kişiye deneysel aşı uygulaması yapıldı ve vücutları, bağışıklığa yönelik ilk adım olan bnAb- öncü B hücreleri antikorlarını üretmeyi başardı.

  • HIV ALT TİPLERİ İÇİN GELİŞTİRİLEBİLİR

    Scripps Researc’te mikrobiyoloji ve immünoloji bölümünde profesör olan ve çalışmada bulunan araştırmacılardan biri olan William Schief’e göre, bu teknik ile bağışıklık sistemi global olarak meydana gelen HIV alt tiplerini tanınması için de eğitilebilir.

    Yani aşı geliştirildikçe HIV alt türlerini, aşı sayesinde bağışıklık sistemi önceden tanıyarak yeni bir bağışıklık oluşturabilir.

    Ayrıca kimsenin önemli bir yan etki göstermediği belirtildi. Enjeksiyon yerinde ağrı veya baş ağrısı gibi hafif etkiler görülmüş ve bir iki gün içerisinde düzeldiği bildirildi.

  • Sonuçlar henüz Perşembe günü açıklandı. Schief ve ekibi şu anada Moderna ile birlikte bağışıklık eğitimi ile HIV partiküllerine karşı antikor üretmek için yeni bir aşı geliştirme üzerine çalışıyor.

    Bir süre sonra Faz 2 çalışmaları başlayacak, ancak aşının galip geleceğinin kesin olmadığını da sözlerine ekledi.

     Schief, "Bu yaklaşımın sadece HIV'den daha fazlası için yararlı olabileceği konusunda iyimseriz" dedi. "Ancak yalnızca HIV'e yardım etse bile bu çok büyük olurdu."

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