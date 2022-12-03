HIV ALT TİPLERİ İÇİN GELİŞTİRİLEBİLİR

Scripps Researc’te mikrobiyoloji ve immünoloji bölümünde profesör olan ve çalışmada bulunan araştırmacılardan biri olan William Schief’e göre, bu teknik ile bağışıklık sistemi global olarak meydana gelen HIV alt tiplerini tanınması için de eğitilebilir.

Yani aşı geliştirildikçe HIV alt türlerini, aşı sayesinde bağışıklık sistemi önceden tanıyarak yeni bir bağışıklık oluşturabilir.

Ayrıca kimsenin önemli bir yan etki göstermediği belirtildi. Enjeksiyon yerinde ağrı veya baş ağrısı gibi hafif etkiler görülmüş ve bir iki gün içerisinde düzeldiği bildirildi.