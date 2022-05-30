Zaman içerisinde HIV (AIDS) konusunda önemli gelişmeler kaydedilmiş olup pek çok ilaç bulunmuştur. Bu ilaçlar sayesinde kişi HIV’e (AIDS) yakalansa bile yaşamını kaybetmez. Burada önemli olan teşhisin erken olması ve erkenden tedaviye başlanmasıdır. Bu içeriğimizde sizler için HIV (AIDS) nedir, ne zaman ve nasıl ortaya çıkar, HIV virüsü belirtileri ve tedavisi nedir gibi konuları ayrıntılı bir şekilde ele aldık. İşte HIV (AIDS) ile ilgili merak edilenler…
HIV Nedir?
HIV ismini alan bu üç harfin açılımından oluşmakta olup bu “Human Immunodeficiency Virus” anlamına gelmektedir. HIV nedir diye merak edenler aslında bu virüsün bağışıklık sistemine saldırdığını, vücudu enfeksiyonlara karşı açık hala getirdiğini ve buna karşılık vücudun enfeksiyonlar ile savaşımının azalmasına neden olduğunu bilmesi gerekmektedir. Bunların soncunda vücutta enfeksiyonların ilerlemesiyle “AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome)” hastalığı ortaya çıkmaktadır.
Genel olarak HIV virüsü insanın vücudunu hastalığa karşı koruma görevini yerine getiren akyuvarlarda hasara neden olmaktadır. Bu nedenle vücut savunmasız kalmakta ve en ufak bir bakteri ya da grip bile kişi için ölümcül hale gelebilmektedir.
HIV Virüsü Ne Zaman Ortaya Çıkar?
Kişi HIV virüsünü kaptıktan sonra yaklaşık 1 ay içinde virüs kendisini belli etmektedir. HIV virüsü ne zaman ortaya çıkar diye merak edenlere iki hafta ile 1 ay arasında diyebiliriz. HIV virüsünün erken ortaya çıkan belirtilerinin sıradan hastalıklarla karıştırılması çok tehlikelidir.
AIDS Nasıl Ortaya Çıkar?
AIDS Türkçe olarak aslında bağışıklık yetmezliği sendromudur. AIDS nasıl ortaya çıkar sorusunu merak edenlere bunun HIV virüsüyle bağlantılı olduğunu söylemek mümkündür. HIV virüsünün insanın vücuduna girmesinin ardından bağışıklık sisteminin çökmeye başlamasıyla AIDS hastalığı da ortaya çıkmaktadır.
HIV Virüsü Belirtileri
HIV virüsü belirtileri arasında öne çıkanları sizler için listeledik;
- Aniden yükselen ateş
- Boğazda ağrı ve boğazın iltihaplanması.
- Başın ağrıması
- Lenf bezlerinin büyümesi.
- Bedenin pek çok kısmında ortaya çıkan döküntüler. Çoğunlukla bedenin her yerinde ve hatta yüzde görülen bu görüntüler nadir durumlarda ayak tabanında ve avcun içinde de çıkabilmektedir.
- Genital bölge, ağız ve yemek borusunda yaraların ortaya çıkması.
HIV Virüsü Öldürür Mü?
HIV oldukça tehlikeli bir virüs olduğundan HIV virüsü öldürür mü diye düşünülmektedir. HIV virüsü tehlikeli ve öldürücüdür. Her ne kadar virüsü baskılayan ilaçlar olsa bile erken teşhis edilmediğinde ve hızlı bir şekilde ilaç tedavisine başlanmadığında HIV virüsü bir kişiyi 1 ile 1.5 sene içerisinde öldürebilir. Bu durumun hastalığın seyri, ne zaman teşhis edildiği ve ilaç tedavisine ne zaman başlandığıyla ilgilidir.
AIDS Bulaşma İhtimali Yüzde Kaç?
AIDS özellikle cinsel yolla bulaşan bir rahatsızlık olduğundan ve ölümcül olduğu için AIDS bulaşma ihtimali yüzde kaç diye korkulup düşünülmektedir. Bu konuyla ilgili uzmanlar çok sayıda araştırmalar yapmışlardır. Özellikle prezervatif AIDS için koruyucudur ancak kondom kullanılmadığında bulaşma ihtimali çok yüksektir. Dolayısıyla cinsel ilişki öncesi koruyucu önlemlerin alınması oldukça önemlidir. Prezervatif kullanılmayan bir cinsel ilişki sonrasında AIDS bulaşma ihtimali yüzde 90 lara kadar çıkabilmektedir.
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