Hitler kaç yaşında öldü? Adolf Hitler kimdir, nerede, ne zaman, neden öldü?

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Ölümü kadar Yahudiler’e yaptığı soykırımla ve insanlık tarihine çektirdiği acılarla bilinen Hitler, kendini tamamen siyasi misyonuna adamıştır. Ev hayatı olmayan bekâr bir adam olarak kamusal imaj yaratmayı hedefleten Adolf Hitler, insanları etkileme yönüyle bilinir. Hitler’in küçük kız kardeşi Paula Hitler, aynı zamanda yakın ailesinde yaşayan son kişidir ve Haziran 1960’ta hayatını kaybetmiştir. Peki Hitler kimdir? İşte detaylı biyografisi…

HİTLER KİMDİR?

İnternet sorgularına bakıldığında en sık sorulan sorular arasında “Hitler kimdir?” sorusu kolaylıkla görülebilir. 20 Nisan 1889 doğumlu Adolf Hitler, Nasyonel Sosyalist Alman İşçi Partisi lideri ve Alman politikacıdır. 20. yüzyılın en güçlü diktatörlerinden biri olan Hitler, eğitim hayatında başarısız olmuş ve bu da onu ressamlığa yönlendirmiştir. Ressam olmak için Viyana Güzel Sanatlar Akademisi sınavına giren Adolf, 1912’de Almanya Münih’e taşınmıştır.

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Birinci Dünya Savaşı’nın patlak vermesinden sonra gönüllü olarak orduya yazılan Hitler, Almanların aldığı yenilgiden sonra arkadaşlarıyla bir araya gelerek Alman İşçi Partisi’ni kurmaya karar vermiştir. Bu partinin başına ise kendisi geçmiştir. Daha sonra partinin ismini değiştirmiş ve “Nasyonel Sosyalist Alman İşçi Partisi” adını koymuştur. Bu partinin üyelerine ise “Nazi” denmiştir. Bir lider olarak kendisine ise “Führer” lakabının söylenmesini istemiştir.

Hitler, Nasyonel Sosyalist Alman İşçi Partisi’nde aldığı kararlar neticesinde hükümeti devirmek üzerine girişimler denemiştir. Ancak bu teşebbüsü başarısız olur ve girişimin tespit edilmesinin ardından Hükumet, Adolf Hitler’i yakalayarak kendisine 10 ay hapis cezası verir.

HİTLER KAÇ YAŞINDA ÖLDÜ? Adolf Hitler için internette yapılan sorguların büyük bir kısmı da “Hitler kaç yaşında öldü?” sorusu üzerinedir. Yirminci yüzyıl dendiğinde akla ilk gelen isimlerden biri olan Hitler, 30 Nisan 1945’te 56 yaşındayken ölmüştür. İkinci Dünya Savaşı’nın açılmasına neden olan Hitler, savaşın sonunda hayatını kaybetmiştir.

REKLAM HİTLER NEDEN ÖLDÜ? Bir dönem dünyaya hükmetmiş bir diktatör olan Hitler neden öldü? Adolf Hitler, savaş sonunda Almanya’nın yenilgisini kabul edemez ve ümitliğin artmasının üzerine 30 Nisan 1945’te intihar eder. İntihar kararında ve uygulamasında ona eşi Eva Braun’da eşlik eder ve birlikte intihar ederler. Eva Braun ve Adolf Hitler, kendilerini bir odaya kapatırlar ve ilk olarak eşi siyanür kaplı bir kapsülü ısırır. Kapsül saniyeler içinde etkisini gösterir ve onun peşinden Hitler de kapsülü ısırır. Bunu yaparken tabancayla sağ kaşağına da ateş eder. Ancak sonrasında Hitler’in çene kemiğinde herhangi bir barut kalıntısı tespit edilmemiştir. Yani Hitler, kurşun yarasıyla ağzından ölmemiştir. Adolf Hitler ve eşi Eva’nın cesetleri, Führerbunker bahçesinde benzinle yakılır. Bombaların neden olduğu bir çukura yerleştirilen cesetlerin yakılması, Hitler’in kendisi tarafından istenir. Hitlerin bunu talep etmesinin nedeni ise Sovyet ordusunun kendisini bulup teşhir etmelerini istememesi olarak düşünülür. Hitler, intihar etmeden önce yanındaki generallere şu sözleri aktarmıştır; REKLAM "Cesedimi Rusların eline asla vermemelisiniz, beni Moskova'da heykel yaparlar." ÖLÜMÜNDEN SONRA Ölümünden sonra Rus güçleri içeri girer ve cesetleri bulur. Diş kayıtlarıyla yapılan otopsi sonucu Eva Braun ve Hitler’in cesedi teşhis edilir. Türbe hâline gelmelerini önlemek için bir süre dolaştırılırlar ve sonrasında gizli Sovyet departmanı olan SMERSH tarafından gömülürler. 4 Nisan 1970’te Sovyet KGB’si tarafından Madgeburg’da yer alan SMERSH tesisinde bulunan mezardan Braun ve Hitler’in kalıntıları tamamen çıkarılır. Ardından tamamen yakılan cesetlerin külleri Biederitz Nehri’ne dökülür. Hitler, ölümünden sonra yıkıma devam edilmesi için birçok emir vermiş ve vasiyetnamede çeşitli kişileri Alman Şansölyesi olarak göstermiştir. Ancak şansölye olarak gösterdiği Joseph Gobbels ve eşi Magda Goebbels, 1 Mayıs 1945 tarihinde intihar eder. REKLAM

HİTLER NASIL YÜKSELDİ? 1930 Eylül’de yapılan seçimler neticesinde Nasyonel Sosyalist Alman İşçi Partisi seçimleri kazanır ve iş başına geçer. Ülke genelinde yaptığı hizmetlerle büyük bir kalkınma yaşayarak zenginleşen Hitler, 1932’de Cumhurbaşkanı seçilir. Sonrasında siyasi rakiplerini hızlıca ortadan kaldırmak için çeşitli girişimler yapar ve ülkenin tek adamı olur. Gizli Alman ordusunu silahlandırarak Avrupa’nın üzerine karabulut gibi çöken Hitler, başlamasına neden olduğu İkinci Dünya Savaşı’nda 65 milyondan fazla insanın ölümüyle sonuçlanır. Ancak Adolf Hitler’in en trajik hatası, Rusya’ya savaş açmasıyla meydana gelir. Birçok cephede savaşan Alman askerleri arada kalır ve başarısızlığa dayanamayan Hitler, eşiyle birlikte intihar eder. Hitler, intihar etmeden önce vasiyetname yazmıştır. Bruce Lee kaç yaşında öldü?

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