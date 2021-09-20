"Bu mağaraların 1590 rakımlı düzlük arazide taşlardan kolasal mimari ile inşa edilen Burç Evi Kalesi'ne kadar gittiği söylenmektedir. Bunu test etmek için gençlik yıllarımızda ben ve arkadaşlarım mağaraların bir tanesine girdik ve bir saat kadar da ilerledik. Ancak ileri kısımlarda yol gittikçe zorlaşıyordu ve meşalelerimizde azalmıştı. Bu yüzden bu gizemli mağaranın nereye kadar gittiğini keşfedemedik."