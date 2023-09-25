Hitit şehri Kayalıpınar'ın 2024'te ziyarete açılması planlanıyor 

Bu sene burada kerpiçlerden ve sıvalardan örnekler alarak farklı analizler de yapacağız. Örnekler sayesinde bu binanın ne zaman yandığını, kerpiçlerin ne tür malzemelerden yapıldığını, sıvaların hangi kalınlıkta olduğunu tespit etmeye çalışacağız. Birçok konuda burada bir çalışma yapıp bunu güzel bir yayın şeklinde herkese kazandırmayı hedefliyoruz."