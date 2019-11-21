Hitchcock'la 'Kara Hafta'

Dünyada aynı adla yaygın olan ve polisiye roman tutkunlarını buluşturan 'Kara Hafta Festivali'nin beşincisi 22- 23 Kasım’da gerçekleştirilecek.

DenizBank iş birliğinde Pera Palace Hotel’de düzenlenecek festivalin bu yıl ki teması, doğumunun 120. yılında tüm dünyada çeşitli etkinliklerle anılan, Sapık, Kuşlar, Arka Pencere, Gizli Teşkilat, Çok Şey Bilen Adam, 39. Basamak, Aşkatn da Üstün, Rebecca gibi klasikleşmiş filmlere imza atmış korku-gerilim sinemasının ustası Sir Alfred Hitchcock temasıyla düzenlenecek.

Önceki yıllarda Agatha Christie, Georges Simenon, Ian Fleming ve Mike Hammer anısına gerçekleştirilen festivalde bu yıl Hitchcock anısına 22 Kasım Cuma günü saat 14.30'da moderatörlüğünü Fatma Cihan Akkartal'ın yaptığı Taner Ay, Sevin Okyay ve Armağan Tunaboylu'nun konuşmacı olarak katıldığı 'Sinemadan Edebiyata Bir Gerilim Ustası' başlıklı söyleşi düzenlenecek

Polisiye edebiyat festivali Kara Hafta İstanbul, beşinci yılına özel bir de öykü yarışması gerçekleştirdi. Kazananlar 21 Kasım’da düzenlenen açılış gecesinde ödüllerini alırken, Gurur Güneş ‘İmkansız Dedektif’ eseriyle birinci oldu. Toplam 141 başvurunun alındığı yarışmada seçilen ilk 9 eser Vapur Kitap tarafından basıldı. Ödül gecesinde ayrıca çevirmen Ali Cevat Akkoyunlu’ya onur ödülü takdim edildi.

FESTİVAL ÜNLÜ İSİMLERİ AĞIRLIYOR

Petros Markaris

Festival bu yıl önemli isimleri ağırlayacak. Michael Katz Krefeld, Petros Markaris, Teresa Solana gibi polisiye alanında uluslararası üne sahip yazarların yanı sıra; Ahmet Ümit, Elçin Poyrazlar, Algan Sezgintüredi gibi önemli Türk yazarlar ve Türkiye Polisiye Yazarlar Birliği de festival boyunca düzenlenecek söyleşilerde polisiye roman tutkunlarıyla buluşacak.

Komitesinde Doğan Hızlan, Ahmet Ümit, Adnan Özer, Metin Celal gibi Türk edebiyatının önemli isimlerini bulunduran 5. Kara Hafta Festivali; polisiye ve sinema eksenindeki oturumlarla edebiyat tutkunlarını ağırlayacak.

DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş

Beş yıldır süren festival ile İstanbul’un kültür sanat hayatına renk kattıklarını söyleyen DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş şöyle devam etti: “Önde gelen yerli ve yabancı pek çok yazarın, polisiye gibi niş bir alana gönül vermiş sanatseverlerin dünyada da yoğun ilgi gören Kara Hafta Festivali kapsamında bir araya gelmesinden, İstanbul gibi dünyanın gözbebeği şehrinin kültür sanat hayatına renk katmaktan mutluluk duyuyoruz. Pek çok farklı proje ile kültür sanata yaptığımız yatırımı, gelecek nesillere bırakacağımız miras olarak görüyoruz. Deniz’in kucaklayıcı ruhunun toplumun daha geniş kesimlerine dokunması için çalışmalarımıza devam edeceğiz”.

Ahmet Ümit

Festivalin Komite Başkanı yazar Ahmet Ümit ise polisiye tutkunlarına çağrı yaptı: “Kara Hafta Festivali, beş yıldır düzenlediğimiz, İstanbul’un önde gelen kültür sanat organizasyonlarından biri konumunda bulunuyor. Yıllardır hep söylediğimiz gibi, “iyi polisiye iyi edebiyattır” anlayışıyla bu önemli organizasyona başlıyoruz. Bu yıl da yine yurt içi ve yurt dışından çok kıymetli yazarların katılımı ve Sir Alfred Hitchcock teması ile festivalimizi gerçekleştireceğiz. Tüm polisiye tutkunlarını bekliyoruz”.