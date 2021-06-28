Euro 2020 tüm futbol dünyasının sardı. 12 ülkede gerçekleştirilen şampiyonada Hırvatistan ve İspanya son 16 turunun 5. maçında karşıya karşıya gelecek. İşte milyonlarca futbolseverin merakla beklediği maçla ilgili ayrıntılar...

HIRVATİSTAN İSPANYA MAÇI NE ZAMAN?

Euro 2020 son 16 turu 5. maçında Hırvatistan ve İspanya 28 Haziran Pazartesi günü saat 19:00'da karşı karşıya gelecek. Mücadele TRT 1'den naklen yayınlanacak.

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