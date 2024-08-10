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        Haberler Dünya Hırvatistan'da kaçırılan Türk vatandaşı için Dışişleri Bakanlığı devreye girdi | Dış Haberler

        Hırvatistan'da kaçırılan Türk vatandaşı için Dışişleri Bakanlığı devreye girdi

        Dışişleri Bakanlığı Koordinasyon ve Destek Merkezi, Türk vatandaşı Muhammed Çolak'ın Hırvatistan'da kimliği belirsiz bir grup tarafından fidye için kaçırıldığına ilişkin bilgi üzerine ilgili makamlarla temas edildiğini duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2024 - 19:07 Güncelleme: 10.08.2024 - 19:07
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        Dışişleri Bakanlığı Koordinasyon ve Destek Merkezi'nin sosyal medya platformu X'teki hesabından yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:

        "Muhammed Çolak adlı vatandaşımızın Hırvatistan'da kimliği belirsiz bir grup tarafından fidye karşılığında kaçırıldığına dair Bakanlığımıza dün sabah gelen bilgiler üzerine vakit kaybedilmeksizin Hırvatistan ve Bosna Hersek makamlarıyla temas edilmiştir. Konu yakından takip edilmekte olup gelişmelerle ilgili vatandaşımızın ailesi düzenli biçimde bilgilendirilmektedir."

        Sosyal medyada, Türk vatandaşı Muhammed Çolak'ın bir çete tarafından kaçırıldığı ve ölümle tehdit edildiği iddiası gündeme gelmişti.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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        #dışişleri bakanlığı
        #Hırvatistan
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