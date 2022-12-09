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Haberler Dünya Kupası 2022

Hırvatistan - Brezilya: 1-1 (4-2 pen.) | MAÇ SONUCU

Dünya Kupası'nda ilk yarı finalist Hırvatistan oldu. Hırvatlar, 90 dakikası golsüz sona eren, uzatma bölümü ise 1-1 tamamlanan maçta Brezilya'ya penaltılarda 4-2 üstünlük sağlayıp adını son dört takım arasına adını yazdırdı.

Giriş: 09.12.2022 - 16:39 | Güncelleme: ABONE OL
Hırvatistan - Brezilya: 1-1 (4-2 pen.) | MAÇ SONUCU

Katar'da devam eden 2022 Dünya Kupası'nın ilk çeyrek final maçında Hırvatistan ile Brezilya karşı karşıya geldi. Penaltı atışlarına giden maçta Hırvatistan adını yarı finale yazdıran taraf oldu.

Mücadelenin 90 dakikası 0-0 sona ererken, Sambacılar, 105+1'de Neymar'ın attığı golle 1-0 öne geçti.

Pes etmeyen Hırvatlar, 116. dakikada Petkovic'in golüyle maçı penaltılara taşıdı: 1-1.

Penaltılarda Brezilya'ya 4-2'lik üstünlük kuran Hırvatistan yarı final biletini kaptı.

2018 Dünya Kupası'nda finalde Fransa'ya kaybeden Hrıvatistan, böylece üst üste 2. kez Dünya Kupası'nda yarı finale yükseldi.

Hırvatistan, yarı finalde Arjantin-Hollanda maçının galibiyle karşı karşıya gelecek.

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