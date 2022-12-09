Katar'da devam eden 2022 Dünya Kupası'nın ilk çeyrek final maçında Hırvatistan ile Brezilya karşı karşıya geldi. Penaltı atışlarına giden maçta Hırvatistan adını yarı finale yazdıran taraf oldu.

Mücadelenin 90 dakikası 0-0 sona ererken, Sambacılar, 105+1'de Neymar'ın attığı golle 1-0 öne geçti.

Pes etmeyen Hırvatlar, 116. dakikada Petkovic'in golüyle maçı penaltılara taşıdı: 1-1.

Penaltılarda Brezilya'ya 4-2'lik üstünlük kuran Hırvatistan yarı final biletini kaptı.

2018 Dünya Kupası'nda finalde Fransa'ya kaybeden Hrıvatistan, böylece üst üste 2. kez Dünya Kupası'nda yarı finale yükseldi.

Hırvatistan, yarı finalde Arjantin-Hollanda maçının galibiyle karşı karşıya gelecek.