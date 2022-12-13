Bu akşam 2022 Dünya Kupası yarı finalinde Arjantin ile karşılaşacak olan Hırvatistan'ı futbol özelinde anlatmak çok zor. 4 milyondan daha az bir nüfusa sahipler ve üst üste iki Dünya Kupası'nda yarı final oynadılar. Hırvatistan olarak 1998'den bu yana dünya kupalarına yedi kez katıldılar ve üç yarı finalleri var. Bu tabloya bakıldığında akla tek bir soru geliyor: Hırvatistan gerçekten bu kadar iyi mi?

Hırvatistan'ın turnuvada 90 dakikada tek galibiyeti bulunuyor. Oynadıkları beş maçın dördünden beraberlikle ayrıldılar. Turnuvanın en büyük favorisi olan Brezilya karşısında uzatmalarda 1-0 geriye düştükten sonra geri dönmek... "Bunu sadece Hırvatistan yapabilir" dedi Hırvatların teknik direktörü Zlatko Dalic, Brezilya maçından sonra. Pek haksız da sayılmaz.

Hırvatistan'ın Dünya Kupası'nda oynadığı son altı eleme maçının beşi uzatmalara gitti. 2018'de Danimarka'yı penaltılarda 3-2 yendiler, ev sahibi Rusya'yı yine penaltılarla 4-3'lük skorla saf dışı bıraktılar, İngiltere'yi de uzatmalarda 2-1'le elediler. Dört yıl sonra yani Katar'da ise Japonya'yı penaltılarla elediler, Brezilya'yı da öyle... Ne olursa olsun pes etmeyen, taktik disiplinden kopmayan, 118. dakikada da aynı konsantrasyonla ve iştahla oynayabilen bir ekipler.

105. dakikada Neymar, Rodrygo ve Paqueta ile girdiği verkaçlar ile Hırvat savunmasının kilidini açmış ve rüya gibi bir gol ile Brezilya'yı öne geçirmişti. Bu gol, Hırvatistan için kırıcı dakikada gelmiş olabilir. Hücumda zaten 2018'e göre çok geride olan Hırvatistan'ın en azından bir gol bulması için sadece 15 dakikalık zaman dilimi kalmıştı. "Dünyanın en iyi orta sahasına sahip olduğumu defalarca kez dile getirdim" diyordu Dalic, Brezilya maçından sonra. "Topun kontrolünü sağlayan, top ayağına geldiğinde paniklemeyen ve bloklarımızı hareket ettirebilen orta saha oyuncularımız var"

"Kendimize inanıyoruz çünkü dünyanın en iyi orta sahaları bizde" diyor Hırvatistan'ın sağ beki Josip Juranovic. "Brozovic, Modric ve Kovacic sahadaysa, oyunu yüzde 90 oranında kontrol ediyoruz" Haksız da sayılmaz. Topla ne zaman nerede buluşacaklarına her zaman Hırvatistan orta sahası karar veriyor. Hırvatistan'ın Brezilya karşısındaki ataklarının yüzde 40'ı sol koridor, yüzde 47'si ise sağ koridordan gerçekleşti. Üçüncü bölgede merkezden gelişen atak yüzdesi ise sadece yüzde 12 ile sınırlı kaldı. Bu karşılaşma Hırvatistan orta sahasının ustalık eseri olabilir.

106. dakikadan itibaren Hırvatistan sağ bek Danilo ve önündeki Antony'nin bağını koparmaya, ikili arasına adam sokarak buradan atak şekillendirmeye çalışmaya başladı. Stoper Josko Gvardiol, Brezilya yarı sahasına geçerek takımını öne itti böylece Modric de sol bek Sosa da hücumcu gibi hareket edebildi. Sol açık Perisic, Danilo ile bire bir kaldığında Antony'yi de kadrajda görüyordu. 30 saniye sonraki Hırvatistan setinde ise Modric ceza sahasına yaptığı koşu ile Fred'i kendisine çekti, Antony ise ön bölgede kaldı.

110. dakikada sol bek Sosa yerini Ante Budimir'e, 114'te ise Brozovic yerini Orsic'e bıraktı. Zlatko Dalic tüm riskleri almıştı. "Taktiksel değişiklik yapmayı planlamamıştık" dedi Dalic maçın ardından. "Ancak Brezilya kalitesiyle bizi mecbur bıraktı. Zor bir duruma soktular. Onları merkezden zorlamak istiyorduk ancak bizi sürekli geri ittiler. Oyuncularıma bu noktada büyük iş düştü çünkü mental açıdan sürekli kuvvetli kaldılar. 1-0 geriye düştüğümüzde taraftarlar bir an bile susmadı. Bunu sadece Hırvatistan gibi bir ülke başarabilirdi"

Bu dakikalarda top Brezilya'ya geçtiğinde ise oyun tamamen Brezilya yarı sahasında, Hırvatistan'ın kontrolündeydi. Skor 1-0 olsa da sahaya doğru yerleşen, hemen hemen her bölgede çoğalabilen taraf Hırvatistan'dı. 116. dakikada da Dalic'in hamlesi tuttu. Brezilya'nın kaptırdığı topta Hırvatistan merkezden Vlasic ile alanı genişletirken top ise Luka Modric'teydi, yani topu en rahat emanet edeceğiniz isimde... Brezilya savunması geride üç kişi ile yakalanırken Hırvatistan'ın sol kanadında ise üç kişi vardı.

Budimir savunma arkasına koşu atarak alanı genişletirken Orsic ise Dinamo Zagreb'de defalarca kez yaptığı koşulardan birini yaptı. Vlasic topu aldığında Orsic tamamen demarke durumdaydı. Top Brezilya yarı sahasına geldiğinde sarı formalı dört oyuncu vardı ancak sırtları Hırvat oyunculara dönük yani dezavantajlı durumdalardı. Topu takip etmekten başka çareleri yoktu ve Bruno Petkovic arka tarafta demarke durumdaydı. Birkaç saniye sonra ise Dinamo Zagreb'te yıllardır beraber oynayan Orsic ile Petkovic, Brezilya'yı yıkan golü attı. Bundan sonra iş diğer bir Dinamo Zagrebli Dominik Livakovic'e kalmıştı... O da en iyi bildiği işi yaptı. Hırvatistan yazı turayı kazanmış ve ilk penaltıyı kullanan taraf olmayı seçti. İlk penaltı gole çeviren takımların yüzde 80 gibi bir kazanma oranının olduğu turnuvada... "İş penaltılara kaldıysa favori biziz" dedi Dalic mücadelenin ardından. "Seri penaltılarda bizimle karşılaşmak istemezsiniz çünkü en iyi takımlardan biriyiz. Bizimle karşılaşmak hemen hemen kaybetmek anlamına geliyor"

Hırvatistan, 2018 Dünya Kupası'nda penaltılara giden iki maçta turu atlayan taraf olduktan sonra Katar'da da Japonya'yı elemişti. 18 penaltı atışının 14'ünü gole çevirdiler ve yüzde 77'lik bir isabet oranıyla penaltı kullandılar. Diğer yandan kalelerindeki 18 penaltının sadece 8'i gole döndü. Yüzde 42 ile yarı yarıyadan bile az gol yeme yüzdesine sahipler. Diğer yandan 2018'in de ötesinde 2022'de penaltı canavarı Livakovic'e sahipler.

Vlasic golü atıp durumu 1-0'a getirdikten sonra Rodrygo'nun penaltısında Livakovic gole izin vermedi. Brezilyalı oyuncular için kale bu dakikadan sonra yedi metreden daha da küçülecekti. Majer durumu 2-0'a getirirken Casemiro hata yapmadı ve Brezilya'nın ilk golünü kaydetti. Modric, Alisson'u ters köşeye yatırırken Pedro da hata yapmadı ve durum 3-2'ye geldi. Orsic, 'Alex de Souza penaltısı' olarak da bilinen filenin direkle buluştuğu bölgeye çekilen harika bir penaltıyla skoru 4-2'ye getirdi. Brezilya'nın kaderi, PSG'nin kaptanı Marquinhos'un elindeydi.

Marquinhos topla Livakovic'i farklı köşelere gönderse de ağları değil direği buldu. Top direkten döndükten sonra yere yığılırken bir rakibini daha penaltılarda eleyen Hırvatistan'ın yıldızları ise Livakovic'e koşuyordu. Mücadelenin ardından Tite'ye dördüncü penaltıyı neden Neymar'ın kullanmadığı soruldu. "Beşinci penaltı en belirleyici ve baskının en yoğun olduğu penaltıdır" cevabını verdi Brezilyalı çalıştırıcı. "Tüm hazırlıklarımızı beşinci penaltıya göre yapmıştık"

Japonya karşısındaki seri penaltı atışlarının üçünü kurtaran Livakovic, ikinci yarıda yaptığı önemli kurtarışlarla takımının yarı finale çıkmasında başrol üstlendi. Livakovic, Brezilya'nın 47, 55, 66 ve 76. dakikada geliştirdiği ataklarda kalesinde devleşerek gole izin vermemişti. Brezilya'nın 47, 55, 66 ve 76. dakikada geliştirdiği ataklarda kalesinde devleşen ve Rodrygo'nun penaltısını kurtararak kırılma anını Hırvatistan lehine çeviren kaleci maçın en değerli oyuncusu seçildi.

Hırvatistan'ın da arkasına rüzgar almasını sağladı. "Dünya Kupası'nı kazanabilir miyiz? Tabii ki!" dedi Sosa, Brezilya maçının ardından. "Bundan sonra her şey olası. Yarı finallerde epey tehlikeliyiz. İş penaltıya gelirse zaten kazanıyoruz. Bu bize avantaj sağlıyor" Arjantin ve Hırvatistan bundan dört yıl önce karşı karşıya gelmiş ve ve kazanan taraf Dalic ve öğrencileri olmuştu. İki takımın kadrosu da o günden bu yana değişse de Modric hala eski Modric, Brozovic hala eski Brozovic.

"Rakibimizi tanıyoruz" dedi Dalic maç öncesi basın toplantısında. "Nasıl oynadıklarını, ne yapabileceklerini biliyoruz. Biz de nasıl oynayacağımızı biliyoruz. Final konusunda epey iyimserim. Oyuncularıma çok güveniyorum. Hem kalite hem de rekabetçi yapıları üst seviyedeler. Yarı final bize yetmez, daha fazlasını istiyoruz. Messi'ye karşı oynayacak olmak da oyuncularımı daha motive ediyor"