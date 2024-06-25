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        Haberler Spor 2024 Avrupa Şampiyonası Hırvat manken Magdalena Keskic, Hırvatistan-İtalya maçına damga vurdu! - Futbol Haberleri

        Hırvat manken Magdalena Keskic, Hırvatistan-İtalya maçına damga vurdu!

        EURO 2024'teki nefes kesen mücadelede Hırvatistan ile İtalya 1-1 berabere kalırken, maç kadar Hırvat manken Magdalena Keskic de çok konuşuldu. Tribünde ülkesi Hırvatistan'ı destekleyen Hırvat mankenin cesur kıyafeti sosyal medyada gündem oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.06.2024 - 11:55 Güncelleme: 25.06.2024 - 11:55
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          EURO 2024 B Grubu'ndaki son maçında İtalya ile son dakikada yediği golle 1-1 berabere kalan Hırvatistan, son 16 şansını mucizelere bıraktı.

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          Hırvatlar sahada hayal kırıklığı yaşarken, tribünde ise Hırvat manken Magdalena Keskic gündem oldu.

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          Giydiği cesur kıyafetlerle tribünde ve stat dışında taraftarların ilgi odağı haline gelen Keskic, sosyal medyada da çok konuşuldu.

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