Hırvat manken Magdalena Keskic, Hırvatistan-İtalya maçına damga vurdu!
EURO 2024'teki nefes kesen mücadelede Hırvatistan ile İtalya 1-1 berabere kalırken, maç kadar Hırvat manken Magdalena Keskic de çok konuşuldu. Tribünde ülkesi Hırvatistan'ı destekleyen Hırvat mankenin cesur kıyafeti sosyal medyada gündem oldu.
Giriş: 25.06.2024 - 11:55 Güncelleme: 25.06.2024 - 11:55
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EURO 2024 B Grubu'ndaki son maçında İtalya ile son dakikada yediği golle 1-1 berabere kalan Hırvatistan, son 16 şansını mucizelere bıraktı.
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Hırvatlar sahada hayal kırıklığı yaşarken, tribünde ise Hırvat manken Magdalena Keskic gündem oldu.
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Giydiği cesur kıyafetlerle tribünde ve stat dışında taraftarların ilgi odağı haline gelen Keskic, sosyal medyada da çok konuşuldu.
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