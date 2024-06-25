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        Haberler Gündem Politika Sokak hayvanları uyutulacak mı? Taslak çalışma tamamlandı | Son dakika haberleri

        Sokak hayvanları uyutulacak mı? Taslak çalışma tamamlandı

        Başıboş sokak hayvanlarıyla ilgili düzenleme AK Parti'nin Merkez Yürütme Kurulu'nda gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, alınan görüş ve öneriler doğrultusunda, teklif metninin yazılması için talimat verdiği öğrenildi. Peki gelinen aşama ne, uyutma formülü geçerli mi? Habertürk'ten Esra Nehir'in haberi

        Giriş: 25.06.2024 - 12:51 Güncelleme: 25.06.2024 - 12:53
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        Sokak hayvanları uyutulacak mı? Taslak çalışma tamamlandı
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        AK Parti Merkez Yürütme Kurulu, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı. Başıboş sokak hayvanlarıyla ilgili taslak çalışmanın görüşüldüğü toplantıya, Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da katıldı.

        BAŞIBOŞ SOKAK HAYVANLARI İÇİN TASLAK ÇALIŞMA TAMAMLANDI, TEKLİF METNİ YAZILACAK

        Edinilen bilgiye göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan, alınan görüş ve öneriler doğrultusunda, teklif metinin kaleme alınması için talimat verdi. Gelinen aşamada; 5996 sayılı veterinerlik hizmetleri kanunun 7-8 maddesinde değişiklik yapılması planlanıyor. Buna göre, 'sahipsiz hayvan' tanımı değiştirilecek. Mevcut kanuna göre, bazı haller dışında hayvanlara ötenazi yapmak yasak. Ancak; hasta, insan sağlığı için risk oluşturan, tehlike teşkil eden ve olumsuz davranışları kontrol edilemeyen hayvanlar hakkında, veteriner hekimler tarafından ötenazi kararı verilebiliyor. İşlem ise veteriner hekimlerce ya da gözetiminde gerçekleştirilebiliyor. Söz konusu madde, halk sağlığı gözetilerek yeniden düzenlenecek. Teklif, uyutmanın yanı sıra; nitelikli barınma ve beslenme için çözümler içerecek. Barınma, bakım, beslenme, sağlık ve diğer ihtiyaçlarını karşılama konusunda sorumluluklar ve alınacak önlemler belirlenecek.

        ÖNCE TASARRUF ARDINDAN VERGİ PAKETİ MECLİS'E GELECEK

        Toplantıda, yaz tatili öncesi meclis takvimi de ele alındı. Bu hafta Öğretmenlik Meslek Kanun Teklifi ve yetişmesi halinde ise 9. Yargı Paketi’nin Meclis'e sevk edileceği öğrenildi. 6-7 maddeden oluşan tasarruf paketi için işaret edilen tarih ise gelecek hafta olacak. Teklif ile kamu taşıt ve taşınmazlarının satışı için Özelleştirme İdaresi’ne yetki verilecek. Harcama kalemlerinde sıkı denetimi ilgilendiren teknik düzenleme yapılacak. Vergi paketinin ise tasarruf teklifinin ardından AK Parti grubunun imzasıyla Meclis'e sunulması bekleniyor. Toplantının ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan; AK Parti'nin Osmaniye, Kastamonu, Zonguldak, Gaziantep, Adıyaman, Afyonkarahisar, Erzincan il başkanlıklarına atama yaptı. Bir sonraki MYK toplantısının ise 8 Temmuz’da yapılması kararlaştırıldı.

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