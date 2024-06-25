Çin, Ay'ın karanlık yüzüne keşif aracı indiren ilk ülke oldu

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Çin'in Ay'ın karanlık yüzüne gönderdiği "Change 6" keşif aracının, topladığı kaya ve toprak örnekleriyle Dünya'ya döndüğü bildirildi.

Çin Ulusal Uzay İdaresinden yapılan açıklamaya göre, örnekleri taşıyan dönüş mekiği bu sabah saatlerinde Çin'in İç Moğolistan Özerk Bölgesi'ndeki planlanan alana indi. Örneklerin mühürlendiği konteyner, açılmak üzere Pekin'de gönderilirken aracın 6 görevinin başarıyla tamamlandığı belirtildi. Konteyner açıldıktan sonra örnekler tasnif ve analiz çalışmaları için bilim ekibine teslim edilecek.

AY'IN KARANLIK YÜZÜNDEN İLK KEZ KAYA VE TOPRAK ÖRNEKLERİ TOPLANDI REKLAM Change 6, bugüne dek Ay'ın karanlık yüzeyinden kaya ve toprak örneği toplayan ilk keşif görevi olurken Çin de bunu yapan ilk ülke oldu. Uydu, sonda, iniş ve yükseltme araçları ile dönüş mekiğinden oluşan keşif aracı, 3 Mayıs'ta Çin'in Haynan Adası'ndaki Vınçang Uzay Merkezi'nden fırlatılmıştı. Keşif aracı, 2 Haziran'da Ay'ın Güney Kutbu-Aitken Çanağı içindeki bir krater olan Apollo Çanağı'na yumuşak iniş yapmış, toprak ve kaya örnekleri toplama işlemlerini 4 Haziran'da tamamlamıştı.

AY'IN KARANLIK YÜZÜ Dünya'nın etrafı ile kendi etrafındaki dönüş hızı eşit olduğundan Ay'ın hep aynı yüzü Dünya'ya dönük oluyor. Ay'ın Dünya'dan görünmeyen uzaktaki yüzüne "karanlık yüzü" adı veriliyor. "Karanlık" ifadesi, ışık yokluğunu değil bu bölgenin Ay'ın yakındaki yüzüne göre daha az bilinmesini ifade ediyor. İlk kez eski Sovyetler Birliği'nin "Luna" uydusu 1959'da Ay'ın karanlık yüzünü fotoğraflamış, Sovyetler Birliği Bilimler Akademisi de 1960'ta Ay'ın karanlık yüzünü anlatan detaylı bir atlas yayımlamıştı. REKLAM ABD'nin 1968'deki insanlı ay seferi "Apollo 8" görevine katılan astronotlar, Ay'ın karanlık yüzünü bizzat gören ilk insanlar olmuştu. *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.