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        Haberler Gündem Güncel Hırsızlık yaparken camide mahsur kaldı! | Son dakika haberleri

        Hırsızlık yaparken camide mahsur kaldı!

        Mersin'de bir hırsızlık şüphelisi, girdiği camide mahsur kaldı. Kapının kilitlenmesi nedeniyle mahsur kalan zanlı, ertesi gün çaldığı kablolarla pencereden atlayıp kaçtı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2024 - 12:33 Güncelleme: 11.12.2024 - 12:33
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        Hırsızlık yaparken camide mahsur kaldı!
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        Mersin'in Toroslar ilçesinde hırsızlık için girdiği camide kapının kilitlenmesi nedeniyle mahsur kalan zanlı, ertesi gün çaldığı kablolarla pencereden atlayıp kaçtı.

        AA'da yer alan habere göre Güneykent Mahallesi'ndeki Merkez Camisi'nin imamı Abdulselam Yıldız, sabah namazına geldiğinde uzatma kablolarının yerinde olmadığını gördü.

        KABLOLARIN ÇALINDIĞI FARK EDİLDİ

        Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen Yıldız, akşam saatlerinde ibadethaneye giren 1 kişinin kabloları çaldığını fark edince durumu polise bildirdi.

        Ekipler, zanlının yakalanması için çalışma başlattı. Yıldız, AA muhabirine, camiye kapıdan giren şüphelinin bir süre saklandığını söyledi.

        Yatsı namazı sonrası ibadethanenin kapılarını kilitledikleri için zanlının içerde kaldığını belirten Yıldız, "Şüpheli caminin üst katında sabahlıyor. Orada kadınların teravih namazında kullandıkları kıyafetleri giyip bir süre sonra çıkarıyor. Sabah da çaldığı kabloları pencereden dışarı atıyor ve alt kattaki diğer pencereden çıkıp gidiyor." dedi.

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        #haberler
        #Mersin
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