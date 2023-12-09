Hırsızlara karşı değerli eşyalarınızı koruyabileceğiniz en iyi saklama noktaları
Bir seyahate çıkacağımız zaman evimizde bırakacağımız değerli eşyalar konusunda endişeleniriz. Ancak evin bazı akla gelmeyen gizli noktalarını keşfedersek korkacak hiçbir şey kalmaz.
- 1
DUVAR SAATİ
Hiçbir hırsız evinize girip normal saatinizin sürprizler barındırabileceğinden şüphelenmez. Sadece saatinizi açın, herhangi bir eşya için bir depolama alanı oluşturun ve tekrar asın.
- 2
ESKİMİŞ SPOR AYAKKABILAR
Eski ve yıpranmış spor ayakkabılarınızı atmak yerine onları gizli bir bölme haline getirebilirsiniz. Hırsızlar, yıpranmış bir ayakkabıyı kolayca görmezden gelebilir. Ancak bu numarayı pahalı spor ayakkabılarda kullanmayın, aksi takdirde ayakkabılar da çalınabilir.
- 3
ÇOCUK ODASI
Değerli eşyalar bir yana normal eşyalar bile çocuk odasına konmazken; hırsızların aklına bu odayı kontrol etmek gelmez. Sadece eşyaları çocukların erişemeyeceği bir yere koyduğunuzdan emin olun.
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- 4
ESKİ ŞİŞELER
Mayonez veya ketçap şişeleriyle işiniz bittikten sonra paranızı bir torba içine koyup burada saklayabilirsiniz. Hangi şişenin size ait olduğunu anlamak için minik bir işaret ekleyebilirsiniz. Bunu konserve veya kavanoz gibi diğer eşyalara da uyumlayabilirsiniz.
- 5
AÇIK SAKSILAR
Vazo tipindeki saksılar, hırsızların genelde ilk baktığı yerdir çünkü bir şey saklamak için çok klâsik bir tercihtir. Ancak açık bir saksıdaki toprağın altına para gömmek kimsenin aklına gelmez.
- 6
ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE TORBASI
Evinizde bozulmuş bir elektrik süpürgesi varsa onu atmak yerine torbasını bir zula haline getirebilirsiniz.
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- 7
ŞİFONYERİN ARKASI
Hırsızların ilk işi evdeki çekmeceleri kontrol etmektir. Hedef şaşırtmak için saklamak istediğiniz para veya evrakları şifonyerin duvara gelen kısmına bantlayın.
Kaynak: BrightSide