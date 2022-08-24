"Hırsız var" kavgası kanlı bitti!

Adana'da edinilen bilgiye göre, olay, 22 Ağustos günü saat 07.30 sıralarında Seyhan ilçesi Sarıyakup Mahallesi’nde, sokağa çıkan Yılmaz Sucu (55), iddiaya göre, “Evime hırsız girdi. Hırsız var” diye bağırmaya başladı.
TEPKİ GÖSTERİNCE TARTIŞMA ÇIKTI
İHA'da yer alan habere göre bunun üzerine aynı sokaktaki 3 katlı binanın zemin katında yalnız yaşayan Mehmet Gençler (69), Sucu’ya tepki gösterince ikili arasında tartışma çıktı.
EVİNDEN SİLAHINI ALIP 2 EL ATEŞLEDİ
Tartışmanın ardından olayın yaşandığı yerin yaklaşık 100 metre uzağındaki çay ocağına giden Sucu, burada arkadaşlarıyla sohbet etmeye başladı. Evindeki ruhsatsız tabancayı alan Gençler, tartıştığı Sucu’nun yanına yaklaşıp, 2 el ateş etti. Göğsüne ve koluna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Sucu, oturduğu tabureden yere düştü.
KAÇARKEN BİRİNE DAHA SALDIRDI
Olayın ardından kaçan ve havaya ateş açan Gençler, bu kez yolda daha önceden tartıştığı ancak olayla ilgisi olmayan İbrahim Güven ile karşılaştı. Gençler, silahtaki mermilerin bittiğini fark edince bu kez tabancanın kabzasıyla saldırdı.
OPERASYONLA GÖZALTINA ALINDI
Güven'i başından yaralayan Gençler, kendisini evine kapattı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Sucu, ambulansla kaldırıldığı Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan müdahalelere karşın kurtarılamadı. Polisin operasyonuyla gözaltına alınan Gençler, emniyete götürüldü.
"BENİM BİR ŞEYDEN HABERİM YOK"
Gençler, ifadesinde, “Sokakta bağırmaya başladı, rahatsız oldum. Dışarı çıktığımda bana küfretti. Ben de tabancayla vurdum” dedi. Adliyeye sevk edilen Gençler, sağlık kontrolünün ardından gazetecilere, “Ne cinayeti? Benim hiçbir şeyden haberim yok. Bana ne öldüyse. Hak eden ölmüştür” dedi. Gençler, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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