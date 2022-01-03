Hiper bulaştırıcı virüs! Salgını o mu bitirecek?

Yapısında çok fazla değişiklik meydana gelmiş bir virüs olan Omicron varyantı Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre Güney Afrika’da ortaya çıktığı 24 Kasım tarihinden beri hayatımızda. Uzmanlar büyük bir yayılım hızına sahip olan ve farklı özellikler taşıyan bu yeni varyantın hafife alınmaması gerektiğini söylüyor. İşte konuyla ilgili merak edilen soruların bilimsel yanıtları.

Omicron varyantı hiper bulaştırıcı bir virüs mü?

2 METRE FİZİKSEL MESAFE YETERLİ DEĞİL

Evet. Omicron varyantı hiper bulaştırıcıdır. Diğer varyantlar için bildiklerimizi rafa kaldırmanın zamanı geldi. Delta ve diğer koronavirüs varyantlarında fiziksel mesafe 2 metre idi ve aynı ortamda 15 dakikadan fazla durulmaması gerekiyordu. Buna karşın Omicron varyantında 2 metrelik fiziksel mesafe yetersiz kalabiliyor. Bu varyanta sahip biri asansöre binip indikten sonra bile asansörü kullanacak kişilerin riske girdiği unutulmamalı. Toplu taşımalarda bazı saatlerde fiziksel mesafe sıfıra indiğinde ortamda Omicron varyantı taşıyan tek bir kişinin bile (özellikle maskeyi ağız ve burnu kapatacak şekilde kullanmıyorsa) virüsü tüm yolculara bulaştırabileceği gerçeği akıldan çıkarılmamalı. Hangi varyant veya hangi solunum yolu virüsü gelirse gelsin halen en etkili kişisel korunma yönteminin maske olduğunu bilmeli ve kullanımını ihmal etmemelisiniz.

Prof. Dr. Vefik Arıca

Omicron varyantı çocuklarda daha mı yaygın?

ÇOCUKLARDA HASTANE BAŞVURULARI ARTIYOR

ABD’de 50 yaş altı vaka sayıları gittikçe artıyor. Ülkemizdeki son veriler tam olarak bilinmemekle beraber, ABD’de özellikle 5-11 yaş ön planda olmak üzere çocuklarda ve ergenlerde Omicron varyantlı vaka sayısında katlanarak gerçekleşen artış dikkat çekiyor. Bu yaş grubunda vaka sayılarının çok artmasının nedeninin yeterli aşılama olmaması, Türkiye’de ise henüz 5-11 yaş arasında başlamamış olması gösteriliyor. Bu nedenle Omicron çocukları daha fazla hastanelik edip hastane başvurularının artmasına yol açabiliyor.

Hastaneye yatan Omicron varyantlı vaka sayısı arttı mı?

OMİCRON GEÇİRENLER DELTA VARYANTINA KARŞI BAĞIŞIKLIK MI KAZANIYOR?

Bu hafta bununla ilgili beşinci bilimsel makale yayınlandı. Omicron varyantı hızlı yayılsa da özellikle ağır hastalanma ve vefat oranlarının Delta varyantına oranla daha az olması sevindirici. Buna karşın vaka sayısının yüksek olması oranı azaltsa da totalde vefat ve ağır hasta sayısını çok değiştirmemiş görünüyor. Güney Afrika’da yapılan son çalışmalar Omicron Covid geçirenlerin Delta varyantına karşı da bağışık kazandıklarına işaret ediyor.

Dünyada ve Türkiye’de vaka sayılarında Omicron/Delta varyantı oranı nedir?

VAKA SAYILARINDA CİDDİ ARTIŞ BEKLENİYOR

ABD, Avrupa ve Asya ülkelerinde Delta varyantı oranı düşerken Omicron varyantı oranı hızla artıyor. Bazı ülkelerde Omicron varyantının Delta’ya üstünlük sağladığı görülüyor. Türkiye’de ise bu oran tam olarak bilinmese de her vakaya sekanslama yöntemiyle “Omicron mu, Delta varyantı mı” diye bakılır ise muhtemelen şu anki vaka sayıları Delta varyantında bir azalma olmadığını ancak Omicron varyantında bir artış olduğunu gösterecektir. Sağlık Bakanlığı resmi verilerinde de açıklandığı gibi Omicron varyantının İstanbul’da son 10 günde 5 kat artması, önümüzdeki günlerde Türkiye’de vaka sayılarında ciddi artış olabileceği anlamına geliyor.

Türkiye’de 12-18 yaş aralığı için Covid-19 aşıları uygulanmaya başlanmıştı. Bu yaş grubu için 3.doz aşı öneriliyor mu?

12-18 YAŞ ARASI GENÇLERE HENÜZ 3. DOZ ÖNERİLMİYOR

İkinci dozdan sonra yeterli süre geçmediği için şu an için 3. doz aşı önerilmiyor. Henüz aşısını olmamış 12-18 yaş aralığındaki gençlere bir an önce 2 doz aşılamalarını tamamlamaları tavsiye ediliyor

ABD ve Avrupa ülkelerinde 5-11 yaş grubu için Covid-19 aşılaması aylar önce başladı ve FDA onayı aldı. Türkiye’de ne zaman başlamalı?

5-11 YAŞ GRUBUNU AŞILAMADAN TOPLUMSAL BAĞIŞIKLIĞA ULAŞILAMAZ

Avrupa ülkelerinin çoğunda ve ABD’de 5-11 yaş grubunda Covid-19 aşılaması başladı. Bu yaş grubuna FDA onayı da alındı. 5-11 yaş grubunda, özellikle ABD’den gelen veriler Omicron varyantı için aşılamanın az olması yüzünden vaka sayılarının arttığını gösteriyor. Bu nedenle, Türkiye’de ailelerin onay vermesi halinde bu yaş grubunda çocukların aşılanması gerekiyor. (öncelikle risk grubunda yer alan kronik hastalık, sürekli ilaç kullananımı, sık hastalanma vb.) toplumsal bağışıklama sağlanabilmesi için aşı hakkı isteyen aileler çocuklarına aşı yaptırabilmeli. Unutulmamalı ki çocuk yaş grubunu aşılamadan toplumsal bağışıklama oranına ulaşmak mümkün olamaz.

Covid-19 hastalığı geçirdikten sonra ne zaman aşı olunmalı?

HASTALIK GEÇİRENLER 3 AY SONRA BİR DOZ AŞI OLMALI

Hastalıktan 1 ay sonra aşı olunabilir ancak önerilen 3 ay sonra bir doz aşı olunmasıdır.

Üçüncü doz aşı ile hastaneye yatış oranları Omicron için ne kadar düşmektedir?

AŞISIZLARIN ÖLÜM ORANI AŞILILARDAN 20 KAT FAZLA

İki doz aşı sonrası 6 ay geçmişse Omicron varyantına bağlı hastaneye yatış için koruyuculuk oranı yüzde 52’ye düşerken, üçüncü doz ile koruyuculuk yüzde 88’e çıkıyor. İsviçre verilerine göre, aşısızların Covid-19 nedeniyle ölüm oranı, aşılılardan 20 kat fazla.

İstanbul’da vaka sayısı arttı mı?

HER İKİ VAKADAN BİRİ İSTANBUL’DA

Sağlık Bakanlığı verilerine göre İstanbul’da geçen hafta günlük vaka sayısı 4 bin iken, bir hafta içinde bu rakam 20 bin 500 olarak açıklandı. Bu bir hafta içinde İstanbul’da vaka sayısının 5 kat arttığına işaret ediyor. Sağlık Bakanlığı verilerine göre Türkiye’de görülen vakalarda her 4 kişiden biri İstanbul’da yaşıyorken son bir haftada bu oran her iki kişiden birinin İstanbul’da yaşadığını gösteriyor.

Omicron varyantı daha hafif’ demek doğru mu?

BU HIZLA İLERLEDİĞİNDE ÇOK KİŞİ RİSK ALTINA GİRECEKTİR

Omicron varyantı “daha hafif” demek salgının normalleştirilmeye çalışılması anlamına gelir. Oysa varyant daha hafif geçse bile bu hızla ilerlediğinde “Omicron tsunamisi” ile çok kişinin risk altına gireceği bir gerçektir. Koronavirüs hastalığı sonrası kişide uzun süren şikayetler ve vücutta kalıcı hasar meydana gelebileceği unutulmamalıdır.

Bulgular Omicron varyantlı virüsle karşılaşan kişide kaç gün sonra başlar?

VİRÜSLE KARŞILAŞANLARDA BULGULAR ORTALAMA 72 SAAT SONRA BELİRİYOR

Norveç’te yapılan bilimsel bir çalışmaya göre bulgular virüsle karşılaştıktan 0-8 gün arasında başlarken, bunun ortalama 3 gün (72 saat) olduğu belirtiliyor.

Omicron varyantı çocuklarda farklı bulgular ile gelebilir mi?

COCUKLARDA KRUP HASTALIĞI RİSKİNE YOL AÇIYOR

Omicron varyantının hem ülkemizde hem de tüm dünyada artmasıyla beraber çocuk vaka sayılarında artış görülmektedir. Bu varyant, çocukları “akut laringotrakeobronşit” yani Krup hastalığı ile acile götürmektedir. Krup hastalığında; solunum yollarında meydana gelen darlık ve ses tellerindeki şişlik nedeniyle boğuk, havlama benzeri öksürük dikkat çeker. Hastalık genellikle bir virüs nedeniyle oluşurken çocuklarda koronavirüs ile temas sonrasında da gelişebildiği görülmektedir.

Omicron varyantı mı? Soğuk algınlığı mı? Grip mi?

OMİCRON VARYANTINDA GENELDE TAT VE KOKU KAYBI OLMUYOR

Koronavirüs ile soğuk algınlığı ve grip arasındaki en önemli fark tat ve koku kaybı olması iken Omicron varyantında genelde tat ve koku kaybı olmamaktadır. Genelde bu hastalıkları birbirinden ayırt etmek zordur.

Omicron varyantında ilk şikayetler hangileridir?

YENİ VARYANT EN ÇOK BOĞAZI ETKİLİYOR

Omicron varyantı daha çok boğaz kısmında daha iyi tutunabildiği için ilk bulgular; boğaz ağrısı, boğazda kaşıntı ve boğazda kuruluk olarak sıralanıyor.

Hem Covid-19 hem grip virüsü aynı anda olur mu?

AYNI ANDA HEM COVİD HEM GRİP OLMAK İMKANSIZ DEĞİL

“Kişide aynı anda hem Covid-19 hem grip virüsü olabilir mi” sorusunun yanıtı “Nadir de olsa olabilir” şeklinde. Şu an literatürde İsrail’de aşısız hamile bir kadında hem grip hem Omicron varyantlı koronavirüs enfeksiyonu saptandı.

Omicron varyantı salgını bitirir mi?

SALGINI BİTİRECEK ŞARTLAR

Türkiye ve dünyada aşılama oranları belirli bir seviyede devam ediyor olsa da henüz toplumsal bağışıklama için yeterli orana ulaşılamamış durumda. Toplumsal bağışıklama için yüzde 80 hedefi, çocuk yaş gruplarının aşılanması, tüm dünyaya adil şekilde aşı dağıtılıp uygulanması ve doğal bağışıklama (hastalığın hafif şekilde geçirilmesi) ile gerçekleşebilir. Salgın ancak bu şartların gerçekleşmesi halinde sona erecektir.

Salgını bitirecek aşı Turkovac mı?

TURKOVAC SALGINI BİTİRECEK AŞI OLABİLİR

Yerli ve milli sağlık sanayi Türkiye’de son yıllarda atak yapmıştır. Türkiye’de aşı üretilebiliyor olması biz Türk blim insanları için bir milat olmuş ve hepimizi heyecanlandırmıştır. Turkovac aşısı dışında, ülkemizde gelecek aylarda acil kullanım onayı için VLP aşısı, intranasal (burun içi sprey şeklinde) aşı, Adenovirüs aşısı gibi farklı teknolojilerde aşı kullanımı başlayacağı da öngörülmektedir. Turkovac aşısı Türkiye’de ve dünyada henüz yeterli aşı ulaşmamış veya uygulanmaya başlanmamış ülkelere ulaştırılabilirse dünyadaki aşı adaletsizliğinin ve yeni varyant oluşumlarının önüne geçip salgını bitirebilir.

Dünyanın farklı yerlerinde Covid-19 yeni tedavi yöntemleri ile ilgili bir gelişme var mıdır?

NANO KÜR TEDAVİSİNİN SONUÇLARI UMUT VERİCİ

Çok dikkat çekici bir çalışma var. 10 farklı ülkede denenen “Nano kür” ile 3 günlük Covid-19 tedavisi tam kür sağlayarak büyük umut vermektedir. Nano teknoloji kullanılarak üretilen yeni tedavi seçeneği, 3 gün süresince ağızdan alınan kapsül, buhar yoluyla ağızdan inhaler tedavi ve nano kür tedavisi ile yüzde 90’ın üzerinde başarı sağlamaktadır. Tüm dünyanın yakından takip ettiği Nano teknoloji ile geliştirilen bu yeni tedavi seçenekleri pandemi sürecinin büyük umudu olarak izlenmektedir.