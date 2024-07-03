Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Hindistan, Rusya'dan Ukrayna'da savaş alanındaki vatandaşlarını geri göndermesini istedi | Dış Haberler

        Hindistan, Rusya'dan Ukrayna'da savaş alanındaki vatandaşlarını geri göndermesini istedi

        Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, Rusya'dan, Ukrayna'da savaş bölgesindeki vatandaşlarının "güvenli ve hızlı şekilde" geri göndermesini istedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2024 - 13:31 Güncelleme: 03.07.2024 - 13:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hindistan'dan Rusya'ya: Vatandaşlarımızı geri gönderin
        ABONE OL
        ABONE OL

        Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Devlet Başkanları Zirvesi kapsamında Kazakistan'ın başkenti Astana'da bulunan Jaishankar, burada Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geldi.

        Jaishankar, X’ten yaptığı açıklamada, ikili işbirliği ve güncel meseleler hakkında geniş kapsamlı görüşme yaptıklarını belirterek Kasım 2023'teki son toplantının ardından çeşitli alanlarda kaydedilen ilerlemelerin not edildiğini vurguladı.

        Ukrayna'da savaş bölgesindeki Hindistan vatandaşlarıyla ilgili güçlü endişelerini dile getirdiklerini aktaran Jaishankar, onların güvenli ve hızlı şekilde geri gönderilmelerini istediklerini dile getirdi.

        Jaishankar, küresel stratejik manzarayla ilgili görüş alışverişinde bulunduklarını kaydetti.

        REKLAM

        Şubat 2022’de başlayan Rusya-Ukrayna Savaşı'nda bugüne kadar Rus ordusu saflarına katılan 4 Hindistan vatandaşı ölmüştü.

        8 Mayıs'ta Hindistan Merkezi Soruşturma Bürosu (CBI), Hint vatandaşlarını, Rus ordusunda iş vaadiyle kandırıp Rusya'ya götürdüğünden şüphelenilen 4 kişiyi gözaltına aldığını duyurmuştu.

        Hint vatandaşlarının kandırılıp Rusya'ya götürüldüğü iddiası

        CBI, 7 Mart'ta, en az 35 Hindistan vatandaşının ajanlar aracılığıyla Rusya'ya götürüldüğünü açıklamış, bu kişilerin muharip rollerde eğitildiğine ve istekleri dışında Rusya-Ukrayna Savaşı'nda görevlendirildiğine işaret etmişti.

        Hindistan Dışişleri Bakanlığı da 8 Mart'ta, Hint vatandaşlarının Rus ordusunda iş vaadiyle kandırılıp Rusya'ya götürüldüğünü iddia etmişti.

        Bakanlık Sözcüsü Randhir Jaiswal, Rus ordusunda "destek işi" teklif eden aracılara kanmamaları konusunda vatandaşlara çağrıda bulunmuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Memur ve emeklilerin maaş zammı belli oldu
        Memur ve emeklilerin maaş zammı belli oldu
        Bedelli askerlik ücreti belli oldu
        Bedelli askerlik ücreti belli oldu
        Kıdem tazminatı tavanı belli oldu
        Kıdem tazminatı tavanı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Haziran enflasyonu açıklandı
        Haziran enflasyonu açıklandı
        Özgür Özel'den erken seçim çağrısı
        Özgür Özel'den erken seçim çağrısı
        Merih Demiral'a soruşturma
        Merih Demiral'a soruşturma
        Mert'in kurtarışı dünyada gündem oldu!
        Mert'in kurtarışı dünyada gündem oldu!
        "Türk şarkısı senfoniyi susturdu"
        "Türk şarkısı senfoniyi susturdu"
        Bu anlar ekranlara yansımadı!
        Bu anlar ekranlara yansımadı!
        Yazarlar ne dedi?
        Yazarlar ne dedi?
        Viyana'dan Kanije'ye!
        Viyana'dan Kanije'ye!
        İnanç Ergülen yazdı: 'Demiral'dık gidiyoruz!
        İnanç Ergülen yazdı: 'Demiral'dık gidiyoruz!
        Oğluna cinsel istismardan yargılanıyordu: Ender Saraç davasında karar
        Oğluna cinsel istismardan yargılanıyordu: Ender Saraç davasında karar
        Ekmeklerin küflenmesini bu yöntemle engelleyin!
        Ekmeklerin küflenmesini bu yöntemle engelleyin!
        Terlikle saldırdığı kayınvalidesini araçla ezmeye çalıştı!
        Terlikle saldırdığı kayınvalidesini araçla ezmeye çalıştı!
        Adana'da dehşet! Halasına yaptığı iyiyik sonu oldu
        Adana'da dehşet! Halasına yaptığı iyiyik sonu oldu
        Dünya dördüne, Yunanistan tersine!
        Dünya dördüne, Yunanistan tersine!
        Havadaki gecikmelerin 3 ana sebebi…
        Havadaki gecikmelerin 3 ana sebebi…
        Haydarpaşa'da çalışmalar tamamlanıyor
        Haydarpaşa'da çalışmalar tamamlanıyor
        Habertürk Anasayfa