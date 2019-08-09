Pakistan Dışişleri Bakanlığı, 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren Hindistan'ın sınırda 100'den fazla ateşkes ihlali yaptığını ve bu saldırılarda çoğunluğu sivil olmak üzere, 20 Pakistanlı'nın yaşamını yitirdiğini duyurmuştu.

Pakistan ile Hindistan, sınır hattındaki çatışmaların önüne geçmek için 2003'te ateşkes imzalamıştı. Ancak bu ateşkes birçok defa iki ülke tarafından ihlal edilmişti. Geçtiğimiz yıl Mayıs ayında ateşkes ilan edilmesinden 4 gün sonra sınırda yeniden çatışma yaşanmış ve ateşkes bozulmuştu. Cammu Keşmir Başbakanı Mehbuba Mufti, koalisyon ortakları arasındaki anlaşmazlığın ardından istifa etmişti.

STATÜNÜN KALDIRILMASI TEKLİFİ

Hindistan hükümeti, Cammu Keşmir'e diğer eyaletlerden daha fazla özerklik tanıyan anayasanın 370. maddesinde değişiklik yapılması amacıyla parlamentoya teklif sundu. Pakistan'dan ise bu adıma kınama geldi.

Hindistan'da Cammu Keşmir'i iki birlik toprağına ayıran "Cammu ve Keşmir'in Yeniden Yapılandırılması Teklifi", federal parlamentonun üst kanadı Rajya Sabha'da (Eyaletler Meclisi) 61 ret oyuna karşı 125 evet oyuyla kabul edilmişti.

Hindistan, yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan anayasanın 370. maddesini iptal ederek bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmıştı.

Hindistan'da Cemmu Keşmir'in özerkliğini kaldıran yasa tasarısının kabul edilmesinin ardından şehirde tüm iletişim kesildi ve sıkı güvenlik önlemleri alındı.

Bölgede olası şiddet olaylarını engellemek için son birkaç günde aralarında politikacı ve aktivistlerin de bulunduğu en az 500 kişinin güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındığı belirtildi.

TREN SEFERLERİ DURDU: "SAVAŞ ÇIKARSA BU SON SAVAŞ OLABİLİR"

Pakistan Demir Yolları Bakanı Şeyh Raşid Ahmed, Pakistan'ın Lahor kenti ile Hindistan'ın Delhi kentleri arasında hizmet veren Samjhota Ekspresi'nin seferlerinin durdurulduğunu açıkladı.

Ahmed, "Ben Demir Yolları Bakanı olduğum müddetçe bu hat tekrar hizmete girmeyecek. Gelecek aylar çok önemli. Savaş çıkabilir. Biz savaş istemiyoruz ama çıkarsa bu savaş son savaş olacaktır." dedi.

MİSKET BOMBASI KULLANARAK İHLAL ETTİLER

30 Temmuz'u 31 Temmuz'a bağlayan gece, Hint ordusunun attığı misket bombalarının Neelum Vadisi'nde biri 4 yaşında çocuk olmak üzere 2 kişinin ölümüne, 11 kişinin ağır yaralanmasına sebep olduğu belirtilmişti.

Misket bombası kullanımının Cenevre Sözleşmesi'ne aykırı ve uluslararası insan hakları ihlali olduğu vurgulanan açıklamada, uluslararası kamuoyu, Hindistan'ın Keşmir'deki tutumuna karşı ses çıkarmaya davet etmişti.

370. MADDE

Hindistan 1947'de İngiltere'den bağımsızlığını ilan ettikten 2 ay sonra Cammu ve Keşmir'in yöneticisi Hari Singh, bölgeyi Hindistan ile birleştiren Katılım Anlaşması'nı imzalamıştı. Bu anlaşma, Hindistan anayasasının 370. maddesiyle resmiyet kazanmıştı.

Madde başkanlık emriyle iptal edilebiliyor. Öte yandan böyle bir emrin, Cammu Keşmir'in kurucu meclisine sunulması gerekiyor.

Kurucu meclis 1957 yılında dağıtıldığından bazı uzmanlar, maddenin iptali için bölge milletvekillerinin onayının gerektiğini, bazıları ise başkanlık emrinin yeterli olduğunu savunuyor.

BÖLGENİN DEMOGRAFİSİ

Hindistan hükümeti tarafından 2011'deki son nüfus sayımına göre, Cammu Keşmir'in toplam nüfusu 12,5 milyon. Bölgedeki nüfusun, yüzde 68,3'ü Müslüman, yüzde 28,4'ü Hindu ve yaklaşık yüzde 1'i Budistlerden oluşuyor.

Keşmir Vadisi yüzde 94,4 Müslüman nüfusa sahipken, Cammu bölgesi yüzde 62,5 Hindu ve yüzde 33,4 Müslümanlardan oluşuyor.

Cammu, yüzde 60'ının Müslüman olduğu Chenab Vadisi'ni oluşturan iki bölge ve yüzde 74,5'inin Müslüman olduğu Pir Panchal'ın dahil olduğu üç alt bölgeye sahip.

Soğuk çöl olarak bilinen Ladakh'ın nüfusu 274 bin. Bölge nüfusunun yüzde 46,42'si Müslüman ve yüzde 39,6'sı Budist.

SALDIRILAR VE TEHDİTLER BU YIL YENİDEN ALEVLENDİ

Pakistan ve Hindistan arasındaki gerilim, 14 Şubat'ta Keşmir'de yaşanan saldırıyla yeniden tırmanmıştı. Hindistan kontrolündeki Keşmir'de düzenlenen saldırıda 44 Hint askeri ölmüş, Hindistan saldırganların Pakistan tarafından desteklendiğini iddia etmişti. Pakistan ise bu iddiaları reddetmiş ve saldırıyı kınayan bir açıklama yapmıştı.

Sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş, Hindistan, Bollywood filmlerinde Pakistanlı oyuncularla çalışmayı yasaklamış, Hint kriket kulüpleri ve federasyonları, binalardaki Pakistanlı kriket efsanelerinin fotoğraflarını indirme kararı almıştı. İki ülke liderleri birbirlerini tehdit ederken, Hindistan'ın Racastan eyaletinin Bikaner kentinde yaşayan Pakistan vatandaşlarının kentten ayrılmaları istenmişti.

26 Şubat'ta gerilim yeniden tırmanarak, Hindistan Pakistan'a hava saldırısı düzenlendiğini ve terör kamplarının vurulduğunu açıklamıştı. PakistanOrdusu Sözcüsü Tüm General Asif Ghafoor, Hindistan'ı tehdit ederek, "Şimdi bizim sürprizimizi bekleyin. Cevabımız farklı olacak, bunu kendiniz göreceksiniz" ifadelerini kullanmıştı.

YILIN İLK YARISINDA 271 KİŞİ ÖLDÜ

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde bu yılın ilk 6 ayında çatışmalar nedeniyle 271 kişi hayatını kaybetti.

Cammu Keşmir Sivil Toplum Koalisyonu'nun yayınladığı raporda, bölgedeki çatışmalar sonucu 43'ü sivil olmak üzere 271 kişinin öldüğü kaydedildi.

Rapor, hayatını kaybedenlerden 108'inin Hint güvenlik gücü, 120'sinin direnişçi olduğunu ortaya koydu.

Raporda, hayatını kaybeden 43 sivilin 14'ünün, Hint silahlı kuvvetleri ve polisi tarafından öldürüldüğüne dikkat çekildi.

PARAMİLİS GÜÇLER TANSİYONU YÜKSELTTİ

Hindistan'ın, geçen hafta Cammu Keşmir'e sevk ettiği 10 bin paramilis güce ilave olarak, 28 bin personel daha gönderme kararı bölgedeki tansiyonu yükseltti.

71 YILLIK GELENEK

Pakistan ile Hindistan arasındaki Wagah Sınır Kapısı 1947 yılından bu yana her gün törenle kapanıyor. Hindistan ve Pakistan'ın 1947'de ayrılmasıyla açılan sınır kapısında bu tarihte başlayan tören, iki ülke askerlerinin güç gösterisine dönüşüyor.

Yaklaşık 1 saat süren tören tribünlerdeki izleyicilere yapılan dans gösterileri ve askeri gösterilerle başlıyor. Bir ayağı olmayan gazilerin gösterileriyle devam eden tören, kılıçlı bir komutanın kapıya yürümesiyle devam ediyor.

Komutanın ardından kadın askerlerin yürüyüşü gerçekleşiyor. Tribünlerdeki asıl coşku ise postallarının altına demir çakılmış askerlerin kapıya yürümesiyle yaşanıyor.

Aynı seremoninin Hindistan tarafında da yapıldığı törende askerler birbirlerine pazılarını ve yumruklarını göstererek iki ülke arasındaki rekabeti temsil eden hareketler yapıyor.

İki tarafın askerlerinin aynı anda askeri disiplin içinde yaptığı kapı kapatma töreninde ise sert bakışlı askerler ayaklarını yukarı kaldırarak birbirlerinin tersi istikamette yürüyor.

Sınırın tam sıfır noktasında karşı karşıya gelen iki ülke askerlerinin tokalaşmasıyla devam eden tören, yine senkronize olarak bayrakları indirme ile sona eriyor.

Her gün güneşin batışında yapılan törenin ardından Wagah kapısı ertesi sabah 09.00'da törensiz olarak bayrakların yeniden çekilmesiyle açılıyor.

KEŞMİR SORUNU

İngiltere, 1947'de Hindistan'dan çekilirken prenslik şeklinde yönetilen Keşmir'i Hindistan ya da Pakistan ile birleşme konusunda serbest bıraktı. Nüfusunun yüzde 90'ı Müslüman olan Keşmir halkı, 1947'de Pakistan'a katılmaktan yana tavır alsa da dönemin prensi, Hindistan ile birleşmeye karar verdi. Karara Müslüman Keşmir halkı karşı çıktı. Pakistan ve Hindistan'ın bölgeye asker göndermesiyle taraflar 1947'de ilk kez savaştı. İki ülke arasında yine aynı nedenle 1965 ve 1999'da savaş çıktı.

Keşmir'in yüzde 45'i Hindistan'ın, yüzde 35'i Pakistan'ın kontrolünde. Bölgenin yüzde 20'sine ise Çin hakim. Hindistan, ele geçirdiği bölgeleri "Cammu Keşmir" eyaleti adı altında kendine bağladı. Cammu Keşmir, halen Hindistan'da Müslüman nüfusun çoğunlukta bulunduğu tek eyalet durumunda. Pakistan ise kendi kontrolü altındaki Keşmir'e "Azad Keşmir (Bağımsız Keşmir)" ve "Gilgit Baltistan" olarak 2 özerk bölge statüsü verdi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK),1948'den itibaren aldığı kararlarla Keşmir'in askerden arındırılmasını ve geleceğinin halkoyuyla belirlenmesini öngördü. Hindistan, halk oylamasına sıcak bakmazken, Pakistan ise Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarının uygulanmasını istiyor.