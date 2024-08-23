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        Haberler Dünya Hindistan'dan Modin'in Putin'e sarılmasına ilişkin eleştirilere cevap: "Kültürümüzün bir parçası" | Dış Haberler

        Hindistan'dan Modin'in Putin'e sarılmasına ilişkin eleştirilere cevap: "Kültürümüzün bir parçası"

        Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, Başbakan Narendra Modi'nin Rusya ziyaretinde Devlet Başkanı Vladimir Putin ile kucaklaşmasının tepki çekmesi hakkında "kültürümüzün bir parçası" yorumunu yaptı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.08.2024 - 20:45 Güncelleme: 23.08.2024 - 20:45
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        Putin'e sarılmasına gelen tepkilere cevap
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        Hint basınındaki haberlere göre Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, basın toplantısında, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin Modi'nin Moskova ziyareti sırasında Putin ile sarılmasına verdiği tepkiye ilişkin bir soruyu yanıtladı.

        Hindistan'da insanların birbirleriyle karşılaştığında kucaklaştığını belirten Jaishankar, "Bizim bölgemizde insanlar birbirleriyle görüştüklerinde kucaklaşırlar. Bu sizin kültürünüzün bir parçası olmayabilir ama bizim kültürümüzün bir parçasıdır." diye konuştu.

        Jaishankar, Modi'nin liderlerle bir araya geldiğinde her zaman onlara sarıldığını ifade etti.

        Rusya temaslarından haftalar sonra bugün Ukrayna'ya resmi ziyarette bulunan Modi, başkent Kiev'de Zelenskiy ile Ukrayna Milli Tarih Müzesi'nde bir araya gelmişti. Modi, burada Zelenskiy ile de kucaklaşmıştı.

        Rusya Devlet Başkanı Putin, 8-9 Temmuz'da Moskova'yı ziyaret eden Modi'yi kucaklayarak karşılamıştı.

        Zelenskiy, bunun üzerine X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, kucaklaşmayı "hayal kırıklığı" şeklinde nitelendirmişti.

        *Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir.

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        #rusya
        #hindistan
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