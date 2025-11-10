Habertürk
        Hindistan'da patlama: 8 ölü | Dış Haberler

        Hindistan'da patlama: 8 kişi hayatını kaybetti

        Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de yaşanan patlama sonucu 8 kişi hayatını kaybederken 11 kişi yaralandı.

        Giriş: 10.11.2025 - 18:58 Güncelleme: 10.11.2025 - 20:48
        Hindistan'da patlama: 8 kişi öldü
        Hindistan’da bulunan tarihi Kızıl Kale yakınlarında meydana gelen patlamada, en az 8 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi de yaralandı.

        Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de bulunan tarihi Kızıl Kale yakınlarında patlama meydana geldi. Yetkililer, patlamada en az 8 kişinin hayatını kaybettiğini, 11 kişinin de yaralandığını açıkladı. Polis, patlamanın kale yakınlarındaki bir araçta meydana geldiğini aktararak, patlamanın nedeninin henüz bilinmediğini ifade etti. Olay yerine çok sayıda polis ve ambulans ekibi sevk edildi.

        Hindistan basını, patlamanın işlek bir bölgede yaşandığını ve bölgede bulunan bazı araçların alev aldığını bildirdi. İtfaiye, 6 araç ile 3 tuktukun alev aldığını açıklayarak, alevlerin söndürüldüğünü belirtti.

