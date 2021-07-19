Hindistan'da meydana gelen heyelanlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 29'a yükseldi

Hindustan Times'ın haberine göre, Mumbai'nin Chembur ve Vikhroli bölgelerinde cumartesi gününden bu yana devam eden muson yağmurları nedeniyle sokaklar sular altında kalırken, çok sayıda ev ve iş yeri zarar gördü.
Yetkililer, Chembur bölgesinde, aşırı yağışların beraberinde getirdiği heyelan sonrası 5 kişinin yaralandığını, ölenlerin sayısının 19'a yükseldiğini açıkladı.
Mumbai'nin Vikhroli semtinde meydana gelen toprak kaymasında ise yaşamını yitirenlerin sayısının 10'a çıktığı, 1 kişinin de yaralandığı kaydedildi.
Mumbai'de hafta sonu iptal olan tren seferleri bugün itibarıyla yeniden başladı.
Ulusal Afet Müdahale Gücü (NDRF), dün, Chembur'daki heyelan nedeniyle 4'ten fazla evin yıkıldığını ve en az 8 kişinin enkaz altında kaldığını belirtmişti.
Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, derin üzüntü duyduğunu belirterek, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dilemişti.
- Hindistan haziran-eylül aylarında muson yağmurlarının etkisi altında kalıyor
Güney Asya'da haziran-eylül aylarında etkili muson yağışları, başta Hindistan'da olmak üzere her yıl büyük çaplı doğal afet ve kazalara yol açıyor.
Hindistan İçişleri Bakanlığı afet yönetimi biriminin 12 Ağustos 2020 tarihli raporunda, geçen sene muson mevsimindeki yağışların yol açtığı seller nedeniyle 11 eyalette 868 kişinin hayatını kaybettiği kaydedilmişti.
Ülkede 2019 haziran-eylül döneminde etkili olan muson yağmurları sonrasındaki sellerde ise yaklaşık 2 bin 400 kişi yaşamını yitirmişti.
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