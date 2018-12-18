Ülke basınında yer alan habere göre, Andhra Pradeş'te etkili olan kasırga nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti, kaybolan 7 kişi için arama çalışmaları sürdürülüyor.



20 BİN KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ



AA'nın haberine göre kasırga nedeniyle bölgedeki yaklaşık 20 bin kişi tahliye edildi, eyaletteki bazı bölgelere elektrik verilemiyor.

Hindistan'ın Orissa eyaletinde 1999'da yaşanan kasırgada 15 binin üzerinde kişi hayatını kaybetmişti.