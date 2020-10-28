Kekin yumuşaklığı, üstünün çıtırlığı, aroması ve hafif ıslak oluşuyla çok beğeneceğiniz bir tat olacaktır. Hem pratik hem bereketli hem de gerçekten çok lezzetli oluşuyla, özellikle hindistan cevizi severlerin favorileri arasına girebilecek bir lezzet hindistan cevizli kek.

Hindistan Cevizli Kek Malzemeler:

Keki İçin;

3 adet yumurta

2 su bardağı şeker

2 su bardağı süt

4 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

Üzeri İçin;

1 su bardağı şeker

2 su bardağı hindistan cevizi

1 paket vanilya

Sosu İçin;

1 paket süt kreması (Sahne) 200 gr

150 gr tereyağı

Hindistan Cevizli Kek Yapılışı:

Yumurtalar ve şeker derin bir kapta mikserle birlikte yaklaşık 10 dakika çırpılır.

Beyaz kabarık bir krema halini aldığında içerisine süt dahil edilip, tekrar çırpılır.

En son un ve kabartma tozu ilave edilip iyice çırpılır.

Yağlamış büyük boy fırın tepsisine hamur yayılır.

Ayrı bir kapta hindistan cevizi, vanilya ve şeker iyice karıştırılıp, tepsideki hamurun üzerine eşit bir şekilde yayılır.

190-200 derece önceden ısıtılmış (alt-üst) fırın ayarında kek pişmeye bırakılır.

Bu esnada küçük bir sos tenceresinde krema ve tereyağı ısıtılır.

Üzeri iyice kızarmış olan kek yaklaşık 20-25 dakika sonra fırından alınır.

Sıcak olan kek, hiç kuru yeri kalmayacak şekilde ısınmış sosla ısıtılır.

Oda ısısında soğuduğunda servise hazırdır.

Afiyet olsun…

Püf Noktası:

Malzemelerin oda sıcaklığında olması gerekir.

Sosu hazırlanırken ateşte sadece ısıtılır.(Kaynatmayın)