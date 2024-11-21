Hindi fiyatları belli oldu! Yılbaşı hindisi ne kadar, kaç TL?
Yeni yıla sayılı günler kala hindi fiyatları 2024 araştırılmaya başlandı. Yılbaşı sofralarının vazgeçilmezi hindiler satışa çıktı. Hakkari'de 10 yıldır hindi yetiştiriciliği yapan Nihat Kanmış, yeni yıl öncesi hayvanlarını, kilosuna göre değişen fiyatlarla satışa çıkardı. Peki, Yılbaşı hindisi ne kadar, kaç TL? İşte detaylar…
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Hindi fiyatları yeni yıl yaklaşırken gündemde en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Yılbaşı sofralarını süsleyen hindiler bu yıl da büyük ilgi görüyor. Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Bulgurlu köyünde 10 yıldır hindi yetiştiriciliği yapan Nihat Kanmış, yeni yıl öncesi hayvanlarını satışa çıkardı. Hayvanların fiyatları kilosuna göre değişiyor. Peki, Yılbaşı hindisi ne kadar, kaç TL? İşte detaylar…
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HİNDİ FİYATLARI BELLİ OLDU
Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Bulgurlu köyünde 10 yıldır hindi yetiştiriciliği yapan Nihat Kanmış, yılbaşı sofralarının vazgeçilmezi olan hindilere bu yıl da büyük ilgi olduğunu söyledi.
Kanmış, yeni yıl öncesi hayvanlarını, kilosuna göre 3 ila 4 bin lira arasında değişen fiyatlarla satışa çıkardı.
Yetiştirdiği 400 hindisini yeni yıl öncesi satışa çıkardığını söyleyen Kanmış, şimdiden sipariş almaya başladığını belirtti.
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YILBAŞI HİNDİSİ NE KADAR, KAÇ TL?
Yetiştirdiği hindiler için 3 ile 4 bin lira arasında değişen fiyat belirleyen Kanmış, "Her yıl olduğu gibi bu sene de yeni yıl öncesi yetiştirdiğim hindilerimizi satışa çıkardım. Hindilerimizin tamamı doğaldır. İsteyen müşterilerimize kesimini yapıp, temizleyerek de verebiliyoruz." dedi.
İl dışından isteyenlere de hindileri gönderdiklerini söyleyen Kanmış, "Organik ve doğal ortamda hindi üreticiliği yapıyorum. Geçim kaynağımız olduğu için ayrıca bakımlarını da özenle yapıyorum" diye konuştu.
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2023'TE YILBAŞI HİNDİSİNİN FİYATI NE KADARDI?
Geçen sene canlı hindi fiyatları 1500 ila 2 bin 500 lira arasında değişiyordu. Kesilip temizlenmiş hindiler ise kilogramı 300-350 liradan satılıyordu.
Bu yıl ise canlı hindi fiyatı 3 ile 4 bin lira arasında değişiyor.